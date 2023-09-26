Поставки российского газа в Эстонию растут, но импортеров остается все меньше

Операторы говорят о переходном периоде и сокращении поставок российского газа, однако в июне импорт газа из России начал расти (см. график). «Скорее, это внутренний спрос, – прокомментировал Валерий Рауам, начальник таможенного отдела МТА. – Мы называем это проблемой морали. С одной стороны, это не санкционный товар. Если в какой-то стране Европейского союза ситуация с газом не очень хорошая, они не хотят вводить санкции на этот товар. Если эстонские компании не будут покупать газ у России, то другие страны-члены ЕС все равно будут его покупать, и мы будем покупать у них тот же российский газ, только по более высокой цене. Мы бы в любом случае кормили Россию. Разве тогда наши руки были бы чище?»