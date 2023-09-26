Катри Райк уже нашла новое место работы

Ида-Вирумаа - экономически и стратегически важный для Эстонии регион, развитие которого до сих пор было сосредоточено на сланцевой промышленности, наносящей вред окружающей среде. В условиях, когда мировая экономика ищет пути сокращения выбросов CO2, Ида-Вирумаа является тем регионом, где необходимо приложить наибольшие усилия для осуществления необходимых изменений в Эстонии.

По словам проректора Тартуского университета по развитию Тыну Эско, важно, что государственный университет поддерживает Ида-Вирумаа и Нарву в осуществлении справедливого перехода.

«Для наших исследователей сотрудничество с крупными промышленными предприятиями Ида-Вирумаа – это хорошая возможность применить наукоемкие решения в реальной жизни, будь то, например, производство зеленого водорода, добыча редкоземельных металлов, применение цифровых технологий в крупной промышленности или мониторинг и анализ общественных процессов. Все это способствует плавному изменению экономики и рынка труда Ида-Виру, что, однако, требует прочной связи университета с местным сообществом и предпринимателями. Многолетний опыт Катри Райк в Ида-Вирумаа создает хорошие возможности донести до местных жителей послание Тартуского университета», – добавил Эско.

Задача представителя – подготовить стратегию и план действий для того, чтобы услуги и проекты сотрудничества университета достигли предприятий и организаций Ида-Вирумаа. К планированию деятельности будут привлечены Нарвский колледж и другие подразделения университета, имеющие возможность инициировать и реализовывать проекты.

По мнению Катри Райк, развитие Ида-Вирумаа важно для всей Эстонии. «Это первый промышленный регион Эстонии, и он останется таковым. Сейчас особый момент, когда мы только переходим от одного к другому и видим, какое будущее ждет этот регион. У Тартуского университета есть возможность внести особый вклад в развитие Ида-Вирумаа и Нарвы. Я приложу все усилия для реализации миссии университета по служению обществу», - сказала Райк.

Представитель Ида-Вирумаа входит в состав ректората ТУ, и его работу организует проректор по развитию. Рабочее место Катри Райк будет находиться в Нарвском колледже Тартуского университета.