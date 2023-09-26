Вт, 26.09.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Катри Райк уже нашла новое место работы

rus.postimees.ee
Facebook
Comments
Бывший мэр Нарвы Катри Райк.
Бывший мэр Нарвы Катри Райк. Фото: Eero Vabamägi

Со среды, 27 сентября, представителем Тартуского университета в Ида-Вирумаа станет бывший мэр Нарвы Катри Райк, основными задачами которой будут развитие деятельности университета в Ида-Вирумаа и сотрудничество с местными предпринимателями.

Ида-Вирумаа - экономически и стратегически важный для Эстонии регион, развитие которого до сих пор было сосредоточено на сланцевой промышленности, наносящей вред окружающей среде. В условиях, когда мировая экономика ищет пути сокращения выбросов CO2, Ида-Вирумаа является тем регионом, где необходимо приложить наибольшие усилия для осуществления необходимых изменений в Эстонии.

По словам проректора Тартуского университета по развитию Тыну Эско, важно, что государственный университет поддерживает Ида-Вирумаа и Нарву в осуществлении справедливого перехода.

«Для наших исследователей сотрудничество с крупными промышленными предприятиями Ида-Вирумаа – это хорошая возможность применить наукоемкие решения в реальной жизни, будь то, например, производство зеленого водорода, добыча редкоземельных металлов, применение цифровых технологий в крупной промышленности или мониторинг и анализ общественных процессов. Все это способствует плавному изменению экономики и рынка труда Ида-Виру, что, однако, требует прочной связи университета с местным сообществом и предпринимателями. Многолетний опыт Катри Райк в Ида-Вирумаа создает хорошие возможности донести до местных жителей послание Тартуского университета», – добавил Эско.

Задача представителя – подготовить стратегию и план действий для того, чтобы услуги и проекты сотрудничества университета достигли предприятий и организаций Ида-Вирумаа. К планированию деятельности будут привлечены Нарвский колледж и другие подразделения университета, имеющие возможность инициировать и реализовывать проекты.

По мнению Катри Райк, развитие Ида-Вирумаа важно для всей Эстонии. «Это первый промышленный регион Эстонии, и он останется таковым. Сейчас особый момент, когда мы только переходим от одного к другому и видим, какое будущее ждет этот регион. У Тартуского университета есть возможность внести особый вклад в развитие Ида-Вирумаа и Нарвы. Я приложу все усилия для реализации миссии университета по служению обществу», - сказала Райк.

Представитель Ида-Вирумаа входит в состав ректората ТУ, и его работу организует проректор по развитию. Рабочее место Катри Райк будет находиться в Нарвском колледже Тартуского университета.

Катри Райк ранее работала в Тартуском университете руководителем информационной службы и референтом ректора (1991–1999 гг.), а также директором Нарвского колледжа (1999–2007, 2009–2015 гг.). В 2017 году университет наградил Катри Райк медалью Skytte. Райк имеет докторскую степень Тартуского университета по истории.

Facebook
Comments

Ключевые слова

Наверх