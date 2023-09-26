Человек, спасший в порту жизнь другому: «Это могло бы оказаться моим последним путешествием»

Лиллелехт отметил, что в нынешний век технологий об охранниках часто складывается неверное представление: «победителем» становится тот, кто первым опубликует в соцсетях видеозапись какого-либо инцидента. Если человек считает, что с ним обошлись несправедливо, он сразу же выплескивает недовольство на просторах интернета.

Другому участнику инцидента остается только реагировать на уже представленную точку зрения или отказаться от комментариев. В связи с организацией труда на охраняемом объекте и профессиональной этикой охранник не может комментировать в социальных сетях суть инцидентов, поэтому некоторые происшествия предстают в искаженном виде, будто бы именно охранник повел себя неправильно, но в действительности, как правило, в изложенной истории отсутствует важная часть информации.

Задача охранника - не навредить кому-то, а обеспечивать безопасную среду.

Правила придумывают не охранники

Может сложиться ошибочное впечатление, что охранники сами придумывают правила. Отличный пример - пандемия коронавируса, когда надо было носить маски и дезинфицировать руки. В тот период распространялись видео, как охранники будто бы причиняли вред гражданам и навязывали им выдуманные правила.

Однако в этих видео в стиле «охранник действовал агрессивно» не хватает той части, где охранник был спокойным и вежливо просил клиента соблюдать правила.