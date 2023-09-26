Человек, спасший в порту жизнь другому: «Это могло бы оказаться моим последним путешествием»

Принято считать, что будни охранников состоят в основном из охраны имущества и обеспечения порядка. Однако их вклад в безопасность гораздо больше - и это доказывает случай, произошедший в Таллиннском пассажирском порту, пишет руководитель коммуникационного отдела G4S Максим Тууль.
Человек, прибывший на пассажирское судно, заметил в порту мужчину в полубессознательном состоянии, но не придал этому большого значения. Однако внутренний голос не унимался: через несколько минут пассажир вернулся в терминал, и узнал, что тот мужчина - диабетик, потерявший сознание из-за падения уровня сахара в крови.
Пассажир позвал охранника G4S, который мгновенно прибыл на место и вывел пострадавшего из душной галереи в прохладный терминал А. «Я на секунду представил, что было бы, если бы я оказался на месте этого мужчины, а патруль не оказался бы достаточно компетентным... Велика вероятность, что это стало бы моим последним путешествием», - говорится в письме, которое он прислал в охранную фирму.
Репутация охранников могла бы быть лучше
Охранник должен каждый день решать разные проблемы. Если он уже вмешивается в ситуацию, тон у него зачастую директивный, он запрещает или ограничивает, что нередко вызывает недовольство и неадекватное поведение другой стороны.
Исполнительный директор Эстонского союза охранных предприятий (ETEL) Андре Лиллелехт подчеркнул, что в ситуации, когда охранник должен кого-то призывать к порядку, очень многое зависит от самого охранника. «Если он профессионал, ситуация разрешается таким образом, что у обеих сторон остаются скорее положительные воспоминания. Эта работа требует высокой стрессоустойчивости, умения вежливо общаться и обслуживать клиентов», - сказал он и добавил, что при решении проблем охранник должен избегать эскалации конфликта.
Лиллелехт отметил, что в нынешний век технологий об охранниках часто складывается неверное представление: «победителем» становится тот, кто первым опубликует в соцсетях видеозапись какого-либо инцидента. Если человек считает, что с ним обошлись несправедливо, он сразу же выплескивает недовольство на просторах интернета.
Другому участнику инцидента остается только реагировать на уже представленную точку зрения или отказаться от комментариев. В связи с организацией труда на охраняемом объекте и профессиональной этикой охранник не может комментировать в социальных сетях суть инцидентов, поэтому некоторые происшествия предстают в искаженном виде, будто бы именно охранник повел себя неправильно, но в действительности, как правило, в изложенной истории отсутствует важная часть информации.
Задача охранника - не навредить кому-то, а обеспечивать безопасную среду.
Правила придумывают не охранники
Может сложиться ошибочное впечатление, что охранники сами придумывают правила. Отличный пример - пандемия коронавируса, когда надо было носить маски и дезинфицировать руки. В тот период распространялись видео, как охранники будто бы причиняли вред гражданам и навязывали им выдуманные правила.
Однако в этих видео в стиле «охранник действовал агрессивно» не хватает той части, где охранник был спокойным и вежливо просил клиента соблюдать правила.
«Охранник несет ответственность только за то, чтобы оговоренные с клиентом правила и требования были выполнены. Это его работа. Если есть правило, что со своими напитками в бар нельзя, говорит это именно охранник. Также он обращает внимание на требование носить маску, если это его рабочая обязанность», - объяснил Лиллелехт.
Невежливость и шутки
По словам директора охранного дивизиона G4S Виллу Ыуна, к охранникам следует относиться с большей вежливостью и уважением. К сожалению, в своей работе они нередко сталкиваются с пренебрежительным отношением.
Во время Таллиннского марафона один водитель хотел проехать на дорогу, движение на которой было перекрыто в связи с мероприятием. Охранник вежливо предложил водителю показать ему на карте, как без проблем объехать перекрытый участок. В ответ водитель крикнул «Издеваешься? Я знаю этот район лучше тебя!», развернулся и уехал. Но через некоторое время вернулся и слегка надменным тоном сказал, мол, покажи эту правильную дорогу. «Подобных историй в различных вариациях десятки», - отметил Ыун.
Бывает и так, что охранникам мешают работать. В первую очередь речь идет о подростках, которые, как им кажется, шутят и имитируют какое-то запрещенное действие, например, кражу. Или при вмешательстве охранника человек прекращает делать что-то запрещенное (например, курить там, где это делать нельзя), но как только охранник поворачивается спиной, продолжает.
На объектах технической охраны с уличными датчиками иногда провоцируют ложные сигналы тревоги. «Потом можно забавы ради наблюдать за действиями патрульного охранника, прибывшего на место происшествия. Однако рано или поздно это закончится задержанием нарушителя - его передадут полиции», - подчеркнул Ыун.
Если сотрудничать, все уладится быстрее
В контакте с охранником важно сотрудничать с ним и сохранять спокойствие. «Если сотрудничать, все уладится быстрее и наилучшим для всех участников образом, - сказал Ыун. - Если вы случайно что-то нарушили и охранник обращает на это внимание, прекратите нарушать и ведите себя подобающим образом».
Задача охранника - создавать чувство безопасности, которое является одной из наших базовых потребностей. «Оно позволяет сосредоточиться на следующих важных вещах, связанных с выражением своих стремлений: работе, семье, впечатлениях, здоровье и образовании», - сказал Ыун о важности роли охранников.
Рабочие дни охранников зачастую длинные и полные стресса. Если вы хотите отметить работу охранника, самый простой способ сделать это - пожелать ему хорошего дня. Пустяк, два коротких слова и улыбка - но они обязательно придадут сил и помогут ему обеспечивать нашу безопасность.