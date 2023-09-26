Медики напоминают: к учащенному или к редкому пульсу нельзя относиться легкомысленно

Причины тахикардии могут быть разными: тревожность или стресс, утомляемость, употребление большого количества кофе или алкоголя, повышенная температура, интенсивные или изнурительные физические нагрузки, курение, электролитный дисбаланс, употребление наркотиков. Такихардия также может быть побочным эффектом приема некоторых лекарств, также она может быть вызвана, например, анемией, врожденными или сердечными заболеваниями, влияющими на кровообращение, гиперфункцией щитовидной железы, инфарктом.

Брадикардия - это, напротив, заболевание, выражающееся в слишком низкой частоте сердечных сокращений, менее 60 ударов в минуту. Это может быть вызвано побочными эффектами приема лекарств, дисбалансом электролитов, синдромом обструктивного апноэ сна или другими проблемами со здоровьем.

Брадикардия также может быть вызвана врожденным пороком сердца, повреждением сердца или заболеванием, вызванным старением, сердечным приступом, гипотиреозом, воспалительными заболеваниями, такими, как волчанка или ревматизм, а также миокардитом.

Если частота сердечных сокращений слишком высокая или слишком низкая в течение длительного периода времени, это может привести к таким опасным осложнениям, как образование тромбов, постоянные обмороки и сердечная недостаточность.

Узнать частоту пульса можно, если подсчитать количество ударов сердца на запястье или сонной артерии за 15 секунд и умножить на четыре.

В случае длительного проявления симптомов как брадикардии, так и тахикардии, следует обратиться к врачу.