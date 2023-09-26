Безальтернативная зависимость. Почему Европа не может сократить импорт российского сжиженного газа

«[В 2023 году] Европа потеряла 120 млрд кубометров российского трубопроводного газа, а купила у России 22 млн кубометров в виде СПГ — это эквивалент примерно 30 млрд кубометров газа», — отмечает Сергей Вакуленко. Такие же оценки приводит президент Института энергетики и финансов Марсель Салихов: по его данным, потери составили примерно 30% от общеевропейского потребления.

Стремясь заместить потери трубопроводного газа, Европа пытается получить весь доступный для нее СПГ. В этом смысле СПГ «Новатэка» наиболее удобен с логистической точки зрения.

«Рынок сжиженного газа устроен примерно так же, как и рынок нефти, — объясняет Сергей Вакуленко. — Трейдеров интересует самый близкий, тот, к которому короче всего плыть. Их задача — купить самый дешевый газ с самой дешевой доставкой. И если российский СПГ не запрещено покупать, то это будут делать».

Но для России рост поставок СПГ не компенсирует потери от сокращения объема поставок по трубопроводу, отмечает член правления консалтинговой компании по энергетическим вопросам Balesene OÜ Андрей Белый. Федеральный бюджет недополучает доход от налога на экспорт трубопроводного газа. Кроме того, объемы поставок СПГ в Европу несравнимы с долей экспортом газа по трубопроводам до сокращения. Поставки СПГ не облагаются экспортной пошлиной, как трубопроводный газ, — только налогом на прибыль.

«Чистой замены одного на другое — трубопроводного газа на СПГ — не получилось», — заключает эксперт по энергетике Андрей Белый.