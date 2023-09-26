Смотрите, как будет выглядеть следующий этап нового таллиннского микрорайона

«Участок Soodi 6 находится в центре строящегося района Kodulahe и будет играть роль входа со стороны Палдиского шоссе. При разработке архитектурного решения симбиоз городской и природной среды привел нас к различным типологиям зданий, до сих отсутствовавшим в этом районе, вокруг которых мы спроектировали хорошую среду с плотными и просторными, частными и общественными зонами. Мы очень надеемся, что наш выбор оправдает себя и в реальности, принеся с собой улучшение окружающей среды, и это станет ценным дополнением как для квартала Kodulahe, так и для Таллинна», - объяснили архитекторы.