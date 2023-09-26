Смотрите, как будут выглядеть дома следующего этапа нового таллиннского микрорайона

Продолжаются работы по развитию популярного жилого района Кодулахе – речь идет о земельном участке по адресу Сооди, 6, неподалеку от пляжа Штромки – лучшее решение для которого было предложено Apex Arhitektuuribüroo.
Помимо трех многоквартирных домов, которые будут построены на этом этапе развития жилого района, фирма-девелопер Arco Vara также проложит дорогу для автомобильного транспорта и пешеходно-велосипедную дорожку в направлении Палдиского шоссе.
Победителем архитектурного конкурса застройки стал проект Apex Arhitektuuribüro под названием UKAUKA, который, по словам руководителя Arco Vara Мико Нийнемяэ, предлагает блестящее решение по соединению квартала Kodulahe, пляжа Штромки и Палдиского шоссе с зонами пешеходно-велосипедных дорожек, сохраняя при этом приватность района.
Девелопер придерживается принципа, согласно которому высококачественная среда обитания важнее объемов строительства. «На новом этапе будут построены три многоквартирные дома различных типов, то есть всего 60 квартир и три коммерческих помещения. Одним из самых ярких моментов работы-победителя архитектурного конкурса является решение по обустройству террас на крыше, которые создают визуальный эффект ступенчатости и тем самым уменьшают массивность здания», - рассказал Нийнемяэ.
По словам главы Arco Vara, уникальность комплекса на Сооди, 6 заключается в нескольких более мелких решениях: например, речь идет как о современном внешнем виде зданий, так и о планирующейся на южной стороне участка парковой площадки, которая не только порадует новых жителей комплекса, но и в целом придаст микрорайону дополнительную ценность. Ове Оот – партнер победившего в конкурсе архитектурного бюро – также подчеркнул, что при поиске точки баланса между парковкой и озеленением посчитали более важным ориентироваться на зеленый фактор, поэтому территория между зданиями планируется свободной от автомобилей.
«Участок Сооди, 6 находится в центре строящегося района Kodulahe и будет играть роль входа со стороны Палдиского шоссе. При разработке архитектурного решения симбиоз городской и природной среды привел нас к различным типологиям зданий, до сих отсутствовавшим в этом районе, вокруг которых мы спроектировали хорошую среду с плотными и просторными, частными и общественными зонами. Мы очень надеемся, что наш выбор оправдает себя и в реальности, принеся с собой улучшение окружающей среды, и это станет ценным дополнением как для квартала Кодулахе, так и для Таллинна», - объяснили архитекторы.
Авторами работы-победителя архитектурного конкурса на участке Сооди, 6 стали Таави Лыоке, Кристи Ярвик, Лийзпет Вийра, Ове Оот и Ингрид Каур.
Строительство на участке Сооди, 6 и начало продаж квартир запланированы на первую половину 2024 года, а готовность объекта - на 2025 год. Застройщик запланировал инвестиции в размере 20 миллионов евро. Главным подрядчиком этого проекта является Arco Tarc – дочерняя компания Arco Vara.