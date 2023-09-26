Неймар поскандалил в Саудовской Аравии с главным тренером и требует его отставки

Футбольные СМИ пишут, что мужчины разругались после матча Лиги чемпионов Азии, где «Аль-Хиляль» сыграл вничью 1:1 с «Намангани Навбахор». Главный тренер Жезуш остался недоволен тем, как играет бразилец, стоивший 90 миллионов евро, и раскритиковал его за плохое отношение.

По данным испанского издания Mundo Deportivo, Неймар из-за этого потребовал увольнения Жезуша. По данным издания, руководство клуба провело встречу с агентом Жесуша и предупредило его о возможном увольнении, если результаты команды не улучшатся.