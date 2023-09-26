ФРГ готова играть ведущую военную роль в Балтии

«Балтийский регион является особенно уязвимым, поэтому Германия берет здесь на себя особую ответственность - на земле, на воде и в воздухе, - заявил Писториус. - Мы несем ответственность за этот регион, который мы называем восточным флангом. Мы с вами. Германия готова сыграть ведущую военную роль в Балтии. На земле и на море, и в воздухе (…) мы исполняем свои обещания».

Das #Baltikum ist besonders exponiert, daher übernimmt🇩🇪hier auch eine besondere Verantwortung zu Land, zu Wasser und in der Luft – so Minister #Pistorius beim gemeinsamen Pressestatement mit seinem neuen🇱🇻Kollegen @AndrisSpruds👇 pic.twitter.com/KexKGN00F5 — Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) September 25, 2023

В свою очередь Андрис Спрудс указал, что одной из тем его встречи с германским министром обороны была поддержка Украине. «Германия - важный союзник в Балтийском регионе, играющий решающую роль в укреплении безопасности. В 2024 году Германия впервые обеспечит выполнение миссии НАТО по охране воздушного пространства с территории Латвии. Мы также будем признательны Германии за поддержку в дальнейшем укреплении противовоздушной обороны стран Балтии», - добавил министр в соцсети X.

It was my pleasure to meet with Minister of Defence of Germany Boris Pistorius. We discussed the regional security situation, further strengthening bilateral cooperation, as well as providing support to Ukraine. Germany is an improtant Ally in the Baltic region with a critical… pic.twitter.com/7iAL3TVxtX — Andris Spruds (@AndrisSpruds) September 25, 2023

10 сентября Берлин направил заместителю главнокомандующего силами НАТО в Европе также письменное уведомление о возможности принять на себя руководство штабом Североатлантического альянса на Балтийском море.