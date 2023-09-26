Премьер-министр Венгрии не видит срочных причин ратифицировать заявку Швеции в НАТО

«Я задаюсь вопросом, есть ли нечто срочное, что заставило бы нас ратифицировать кандидатуру Швеции, - заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в парламенте в понедельник, 25 сентября. - Я таких обстоятельств не вижу».

Виктор Орбан добавил, что, по его оценке, безопасность Швеции «ни в коей мере» не находится под угрозой. При этом премьер Венгрии призвал скандинавское королевство прекратить политику «очернения» его страны и отказаться от регулярных замечаний на тему отступления Венгрии от норм правового государства. «Венгрия имеет право сначала потребовать у Швеции уважения, а уже потом начинать готовиться к принятию положительного решения по поводу ее заявки на вступление в НАТО», - подчеркнул Орбан.

Напряженность между Венгрией и Швецией

Критика в адрес Швеции усилилась в Будапеште в последние дни, после того как в школах начало распространяться видео на тему «заката демократии» в Венгрии, снятое в Швеции в 2019 году. Комментируя этот ролик в письме министру иностранных дел Швеции, глава МИД Венгрии Петер Сийярто 14 сентября заявил, что он распространяет «тяжкие обвинения и ложную информацию».

Видеоролик был произведен шведской общественно-правовой медиакомпанией UR, специализирующейся на теме образования.