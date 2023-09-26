Конец бесплатного общественного транспорта: министерство определилось с ценой билета

Отдел общественного транспорта министерства предлагает как вариант утвердить ценой одного билета 1,50 евро для приобретенного в электронном виде билет, то есть когда билет используется посредством проездной карточки, на которую начислены деньги для покупки билета. Если билет приобретается в автобусе за наличные, цена билета составит 2 евро.

«Оба билета действительны в течение 1,5 часов, то есть при пересадке на автобус другой уездной линии не нужно покупать второй билет в течение 1 часа 30 минут после покупки первого билета», - сообщило Министерство регионального развития и сельского хозяйства говорится в письме, разосланном в уезды и центры общественного транспорта.

В целях повышения удобства министерство предлагает ввести ежемесячные билеты, то есть 30-дневные билеты, цена которых составит 20 евро они будут действительны на всех уездных линиях, кроме автобусов MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus и линий дальнего следования, которые в настоящее время являются платными.