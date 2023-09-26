Министерство определилось с ценой билета на уездных автобусных линиях

Министерство регионального развития и сельского хозяйства предложило со следующего года установить на уездных автобусных линиях цену билета в 1,50 евро, а стоимость билета на месяц в размере 20 евро.
Отдел общественного транспорта министерства предлагает как вариант утвердить ценой одного билета 1,50 евро для приобретенного в электронном виде билет, то есть когда билет используется посредством проездной карточки, на которую начислены деньги для покупки билета. Если билет приобретается в автобусе за наличные, цена билета составит 2 евро.
«Оба билета действительны в течение 1,5 часов, то есть при пересадке на автобус другой уездной линии не нужно покупать второй билет в течение 1 часа 30 минут после покупки первого билета», - сообщило Министерство регионального развития и сельского хозяйства говорится в письме, разосланном в уезды и центры общественного транспорта.
В целях повышения удобства министерство предлагает ввести ежемесячные билеты, то есть 30-дневные билеты, цена которых составит 20 евро они будут действительны на всех уездных линиях, кроме автобусов MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus и линий дальнего следования, которые в настоящее время являются платными.
Министерство регионального развития и сельского хозяйства до 2 октября ждет предложений по утверждению цен на билеты. В уездах, где на данный момент нет платных уездных автобусных линий, министерство просит начать подготовительные работы по переходу на платное обслуживание с 1 января.