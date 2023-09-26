Сийм Каллас выпускает автобиографию

Глазами Сийма Калласа и через призму его воспоминаний читатель может посмотреть как на события в Эстонии, так и - до определенной степени - во всем мире. Это увлекательное чтение, ведь Сийм Каллас на протяжении всей своей сознательной жизни был не только внимательным наблюдателем, но и активным участником важнейших событий.

Значительная часть жизни Калласа прошла в переломные для Эстонии времена, и все знают Сийма Калласа как мыслителя, автора новых идей, экономиста и политика.

«Сийм Каллас - один из самых влиятельных эстонских политиков, у которого всегда были как убежденные сторонники, так и убежденные противники», - описывает автора книги ее издатель Калле Муули.

В книге показано, что Сийм больше всего ценит свою семью. Семья Калласа крепко держится вместе, и эту тесную семейную связь можно почувствовать при чтении. Уважение и любовь к родителям, супруге Кристи, детям и внукам сквозит на каждой странице, что делает книгу особенно захватывающей, ведь перед читателем, помимо обзора достижений общественного деятеля, разворачивается и его личная жизнь.

Автобиографическая книга Сийма Калласа. Фото: Raamat

«Эта книга доставляет удовольствие знатокам политики и в то же время является обязательной к прочтению всем, кто только интересуется новейшей историей эстонской политики», - говорит Валдо Рандпере, долевой участник в издательстве KAVA Kirjastus.

Публикацию автобиографии Сийма Калласа «Я» поддержали Йоаким Хелениус, Тоомас Луман, Олари Тааль и Банк Эстонии.