Видео ⟩ В Таллинне средь бела дня обокрали ресторан

«В минувшее воскресенье в Таллинне мужчина зашел на кухню расположенного в Старом городе ресторана и украл из сумки деньги. Полиция прибыла на место происшествия и, конечно же, его не успели его поймать. Также этого человека выгоняли из хостела в Старом городе, причины мне неизвестны. Хотелось бы предупредить людей о злоумышленнике, пусть будут бдительнее», – написала в редакцию Rus.Postimees Юлия, поделившись видео кражи.

На видео запечатлено, как неизвестный пробирается на кухню ресторана, осматривается и, заметив сумку, начинает в ней рыться. Он не успевает достать кошелек, как в помещение входит предположительно работник заведения. Преступник отталкивает его и убегает.

Руководитель группы по борьбе с преступлениями против собственности Ида-Харьюского отдела полиции Кая Хунт подтвердила Rus.Postimees, что кража произошла в воскресенье около 14:45 в ресторане Kagerou.