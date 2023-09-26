Жилищные условия в Ида-Вирумаа могут значительно улучшиться за счет получения специального пособия

С целью придать дополнительный импульс модернизации домов в Ида-Вирумаа государство поддержит реконструкцию многоквартирных домов в этом регионе 10 миллионами евро. О пособии смогут ходатайствовать квартирные товарищества и единицы местного самоуправления, если многоквартирный дом полностью находится в их собственности.
«В энергоэффективном доме приятно жить, кроме того, такой дом помогает лучше управлять семейными расходами. Разумное использование энергии полезно для кошелька и хорошо для климата, - заявил министр климата Кристен Михал. - Предоставление пособия Ида-Вирускому уезду - это вклад в обеспечение безопасности многоквартирных домов, в улучшение их внутреннего климата, в снижение затрат на электроэнергию и поощрение внедрения возобновляемой энергии».
Поддержка предоставляется в числе прочего на реновацию несущей конструкции здания и фасада, строительство системы водоснабжения и канализации и монтаж системы сбора дождевой воды, ремонт балконов, строительство инфраструктуры для зарядки электромобилей, реконструкцию электрической системы здания и т. д. Технические условия меры обновлены с учетом современных требований.
Общий объем тура подачи ходатайств составляет около 10 миллионов евро, и его распределение организует ЦУ Фонд предпринимательства и инноваций (Kredex), который объявит об открытии тура в числе прочего и на своем сайте. По сравнению с предыдущими аналогичными пособиями возмещаемая ставка при частичной реконструкции многоквартирного дома повысится с 30 до 40%. Это влечет за собой требование по меньшей мере на один класс улучшить индекс энергоэффективности здания.
«Этим требованием мы побуждаем квартирные товарищества менять не только окна и двери, но и реконструировать, в числе прочего, технические системы. Мы ожидаем реализации проектов, направленных на энергосбережение и улучшение внутреннего климата», - объяснила руководитель отдела жилищного сектора Министерства климата Вероника Валк-Сиска. Улучшение индекса энергоэффективности даже на один класс приводит к значительной экономии электроэнергии, а, следовательно, и к снижению коммунальных платежей собственников квартир.
Улучшению состояния многоквартирных домов в Ида-Вирумаа в последние годы уделяется особое внимание. С целью повышения осведомленности Фонд предпринимательства и инноваций (KredEx) проводил встречи с жителями и консультировал их на местах, организовывал обучение и привлек технического эксперта. Также предлагается возможность использовать прямой кредит KredEx на реновацию многоквартирных домов в случае, если банк не предоставляет такой кредит или делает это на неразумных условиях.
По словам Вероники Валк-Сиска, спрос на обычное пособие на реконструкцию сейчас явно превышает предложение, поэтому необходимо предоставлять Ида-Вирумаа также целенаправленные пособия. В ближайшее время этому региону будет также предлагаться компактное решение – оповещение, кредит, пособие.
Минимальной ставки у пособия нет. В случае комплексной реконструкции максимальная ставка пособия составляет 1 500 000 евро, в случае частичной реконструкции максимальная ставка не устанавливается. Срок реализации проектов завершится в соответствии с Эстонской программой восстановления и устойчивости, то есть не позднее 1 марта 2026 года.