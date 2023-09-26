Прогноз Банка Эстонии: как будут расти цены и когда экономика начнет восстанавливаться

Ситуация в еврозоне отличается от Эстонии

В отличие от Эстонии, где благодаря плавающим процентным ставкам последствия повышения процентных ставок быстро отражаются на заемщиках, в еврозоне в целом все последствия ужесточения денежно-кредитной политики будут ощущаться в течение гораздо более длительного периода времени. Это затруднит восстановление спроса на внешних рынках, что важно для эстонских экспортеров. Ограничивающее влияние на рост спроса оказывает и тот факт, что после кризиса страны взяли курс на сокращение бюджетной поддержки. В 2025 году в Эстонии можно ожидать несколько более высоких темпов роста - 4 %.

Инфляция также продолжит замедляться согласно прогнозу центробанка. Ослабление давления на ряд издержек, в частности, в виде снижения цен на промышленные товары и продукты питания, цен на энергоносители и транспорт, а также повышение процентных ставок начали сдерживать рост потребительских расходов. Как следствие, рост цен также существенно замедлился. Повышение курса евро также замедляет рост цен. По данным Банка Эстонии, инфляция потребительских цен, которая в августе снизилась до 4,6%, до конца текущего года останется в пределах 4-5%. В следующем году потребительская корзина вырастет на 3,4%, причем большая часть прироста будет обусловлена повышением НСО. Ожидается, что в 2025 году инфляция достигнет 1,9%. Однако нестабильность на рынках энергоносителей и продовольственных товаров создает неопределенность в отношении того, как будет выглядеть инфляция в будущем.