Прогноз Банка Эстонии: как будут расти цены и когда экономика начнет восстанавливаться

Банк Эстонии в своем свежем экономическом прогнозе указывает на спад экономики в Эстонии в этом году на 2,2 процента и на экономический рост на 1,4 процента в следующем году.
Таким образом, согласно осеннему прогнозу центрального банка, в следующем году экономика Эстонии вернется к росту, но после двухлетнего спада восстановление будет медленным. Ожидается, что рост цен в Эстонии составит в среднем 9,4% в этом году и 3,4% в следующем. Таким образом, по данным центрального банка, очень быстрый рост цен в Эстонии подошел к концу.
В то же время центральный банк отмечает, что состояние экономики хуже обычного. Однако не все отрасли находятся в одинаково плохом состоянии. Наибольшие неудачи постигли промышленный сектор, которому пришлось столкнуться с проблемами поставок, снижением цен на основных экспортных рынках, повышением курса валют и ростом производственных издержек. Промышленный сектор также был вынужден сокращать численность персонала из-за снижения заказов, в то время как занятость в секторе услуг сохранила тенденцию к росту.
По оценке центробанка, трудности в экспортном секторе в будущем перенесутся на общую картину экономики, а безработица в следующем году вырастет до 8 процентов в результате текущего экономического спада. Увеличение числа ищущих работу, в свою очередь, приведет к замедлению роста заработной платы. В ближайшие два года темпы роста заработной платы останутся на уровне, близком к 6%.
Банк Эстонии подчеркивает, что в следующем году экономика будет постепенно восстанавливаться. Однако в этом году экономика сократится больше, чем прогнозировалось ранее, то есть на 2,2%, и вернется к росту в 2024 году после двухлетнего спада. Повышение покупательной способности как в Эстонии, так и на экспортных рынках будет стимулировать экономику, однако вялое восстановление покупательной способности позволит в следующем году обеспечить рост лишь на 1,4%.
Ситуация в еврозоне отличается от Эстонии
В отличие от Эстонии, где благодаря плавающим процентным ставкам последствия повышения процентных ставок быстро отражаются на заемщиках, в еврозоне в целом все последствия ужесточения денежно-кредитной политики будут ощущаться в течение гораздо более длительного периода времени. Это затруднит восстановление спроса на внешних рынках, что важно для эстонских экспортеров. Ограничивающее влияние на рост спроса оказывает и тот факт, что после кризиса страны взяли курс на сокращение бюджетной поддержки. В 2025 году в Эстонии можно ожидать несколько более высоких темпов роста - 4 %.
Инфляция также продолжит замедляться согласно прогнозу центробанка. Ослабление давления на ряд издержек, в частности, в виде снижения цен на промышленные товары и продукты питания, цен на энергоносители и транспорт, а также повышение процентных ставок начали сдерживать рост потребительских расходов. Как следствие, рост цен также существенно замедлился. Повышение курса евро также замедляет рост цен. По данным Банка Эстонии, инфляция потребительских цен, которая в августе снизилась до 4,6%, до конца текущего года останется в пределах 4-5%. В следующем году потребительская корзина вырастет на 3,4%, причем большая часть прироста будет обусловлена повышением НСО. Ожидается, что в 2025 году инфляция достигнет 1,9%. Однако нестабильность на рынках энергоносителей и продовольственных товаров создает неопределенность в отношении того, как будет выглядеть инфляция в будущем.
По мнению Банка Эстонии, существует несколько важных причин для фиксации госбюджета в долгосрочной перспективе. Если не будут приняты решения по постоянному улучшению бюджетного баланса, то в ближайшие годы правительство будет иметь большой дефицит. Процентные расходы по государственному долгу будут расти по мере увеличения долгового бремени, но кроме того, проценты по кредиту могут подорожать из-за ухудшения рейтинга правительства. Рост процентных расходов в сочетании с растущими потребностями в других расходах - на социальную и государственную оборону, здравоохранение, образование, - по мнению центрального банка, со временем сделают все более трудным достижение бюджета, близкого к сбалансированному.
Сохраняющийся дефицит, по мнению банка, также будет означать постоянное давление на цены, что негативно скажется на конкурентоспособности Эстонии. Банк Эстонии считает, что было бы разумно согласовать и придерживаться шагов по выходу из бюджетного дефицита. По мнению банка, это важно, поскольку незнание о предстоящих налоговых изменениях затрудняет предприятиям планирование инвестиций, а это подрывает способность экономики к росту.
Банк Эстонии также подчеркивает, что для обеспечения экономического роста необходимо работать с конкурентоспособностью. Эстонским предприятиям приходилось и придется сталкиваться с более быстрым ростом издержек, чем у конкурентов. Для того чтобы справиться с этим, необходимо продолжать повышать эффективность производства и бизнес-процессов - показатели производительности труда показывают, что Эстонии еще есть куда расти.
Центральный банк считает, что государство могло бы помочь тем отраслям, которые пострадали от разрушения существующих каналов поставок и плохого состояния ключевых экспортных рынков после начала войны, найти новые контакты. Центробанк полагает, что улучшение деловой среды и устранение административных барьеров будут более полезны, чем бюджетные стимулы, для повышения долгосрочного потенциала роста экономики.