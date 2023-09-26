Правительство хочет обязать всех предпринимателей выставлять электронные счета

Правительство планирует обязать все эстонские компании предоставлять электронные счета. С одной стороны, государство надеется с помощью этой меры получить в год от 6 млн до 8 млн евро недополучаемых налоговых поступлений. Однако бухгалтерский учет стал бы дороже для многих мелких предпринимателей, пишет ERR.
В отличие от бумажного счета или счета, прикрепленного к электронному письму, электронный счет представляет собой, образно говоря, электронную и автоматизированную связь между машинами.
Четыре года назад вступил в силу закон, согласно которому в государственный сектор можно отправлять только электронные счета. Теперь правительство планирует пойти дальше и обязать предпринимателей отправлять и друг другу только электронные счета.
Подробнее о планах правительства можно прочитать на новостном портале ERR.