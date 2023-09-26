Правительство хочет обязать всех предпринимателей выставлять электронные счета

Правительство планирует обязать все эстонские компании предоставлять электронные счета. С одной стороны, государство надеется с помощью этой меры получить в год от 6 млн до 8 млн евро недополучаемых налоговых поступлений. Однако бухгалтерский учет стал бы дороже для многих мелких предпринимателей, пишет ERR.