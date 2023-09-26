Первый год магазина IKEA в Таллинне: популярные товары и миллионы тефтелей

«Уникальный выбор товаров, доступные цены, высокое качество, хороший дизайн и функциональные решения для дома – это то, что предлагает IKEA и что мы успешно вывели на эстонский рынок. Покупательское поведение жителей Эстонии показывает, что существует большой интерес к продукции IKEA», - сказал Марко Пыдер, руководитель IKEA в Эстонии.

Самые популярные товары у жителей Эстонии: кухни, шкафы, кровати

Покупки посетителей показывают, что традиционный скандинавский подход является наиболее предпочтительным стилем интерьера в домах жителей Эстонии.

«Жители Эстонии очень хорошо разбираются в обустройстве дома. Интерьеры здесь функциональны и эстетичны, а элементы дизайна сбалансированы между различными основными помещениями, то есть кухней, гостиной и спальней. В домах жителей Эстонии выделяется сочетание новой и старой мебели, а также предпочтение натуральной светлой древесины как для мебели, так и для материалов напольного покрытия. Однако есть и области, которые можно улучшить. Одним из них является поиск подходящих решений для хранения», - объяснил Пыдер.

Kомод HEMNES. Фото: Ikea

По словам представителя IKEA, жители Эстонии также очень хорошо восприняли услугу планирования и все чаще используют эту возможность. «Для реализации идей по обустройству дома используется профессиональная помощь специалистов IKEA. Люди интересуются решениями и товарами, которые помогают организовывать и хранить вещи дома. Именно здесь больше всего нужна помощь наших дизайнеров интерьера», - сказал Пыдер