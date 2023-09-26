Первый год магазина IKEA в Таллинне: популярные товары и миллионы тефтелей

Магазин IKEA в Таллинне работает уже больше года, предлагая жителям Эстонии шопинг в своем стиле. Магазин хорошо принят жителями Эстонии, а кухонная мебель, шкафы и кровати входят в число самых востребованных товаров. С момента открытия магазина было съедено несколько миллионов тефтелей.
«Уникальный выбор товаров, доступные цены, высокое качество, хороший дизайн и функциональные решения для дома – это то, что предлагает IKEA и что мы успешно вывели на эстонский рынок. Покупательское поведение жителей Эстонии показывает, что существует большой интерес к продукции IKEA», - сказал Марко Пыдер, руководитель IKEA в Эстонии.
Самые популярные товары у жителей Эстонии: кухни, шкафы, кровати
Покупки посетителей показывают, что традиционный скандинавский подход является наиболее предпочтительным стилем интерьера в домах жителей Эстонии.
«Жители Эстонии очень хорошо разбираются в обустройстве дома. Интерьеры здесь функциональны и эстетичны, а элементы дизайна сбалансированы между различными основными помещениями, то есть кухней, гостиной и спальней. В домах жителей Эстонии выделяется сочетание новой и старой мебели, а также предпочтение натуральной светлой древесины как для мебели, так и для материалов напольного покрытия. Однако есть и области, которые можно улучшить. Одним из них является поиск подходящих решений для хранения», - объяснил Пыдер.
По словам представителя IKEA, жители Эстонии также очень хорошо восприняли услугу планирования и все чаще используют эту возможность. «Для реализации идей по обустройству дома используется профессиональная помощь специалистов IKEA. Люди интересуются решениями и товарами, которые помогают организовывать и хранить вещи дома. Именно здесь больше всего нужна помощь наших дизайнеров интерьера», - сказал Пыдер
Среди всей продукции IKEA жители Эстонии больше всего любят белые кухни METOD, белые гардеробные системы PAX, кровати и комоды HEMNES, а также системы хранения TROFAST. Последнее особенно популярно при обустройстве детских.
Наиболее предпочитаемыми товарами для дома в Эстонии являются тарелки OFTAST, рулон для чистки ткани BÄSTIS, контейнеры для хранения продуктов IKEA серии 365+ и вешалки для одежды SPRUTTIG и BUMERANG. Местные жители также охотно покупают различные растения.
Самое популярное блюдо шведского ресторана - тефтели
«В субботу и воскресенье магазин IKEA посещает больше людей, потому что это - хорошая возможность побыть с семьей. В магазине хочется получить вдохновение для создания интерьера своего дома и ознакомиться с практичными и доступными примерами того, как спланировать и расставить мебель. Семьи также пользуются развлекательными зонами, предназначенными для детей, такими как игровая комната «Småland», а также завтракают или обедают в шведском ресторане», - сказал Пыдер.
Жители Эстонии очень хорошо приняли шведские вкусы. С момента открытия магазина IKEA в Эстонии в шведском ресторане было съедено почти 2,8 миллиона культовых мясных, куриных, растительных и овощных тефтелей. Кроме того, в продовольственном магазине было продано более 1,7 миллиона тефтелей, что свидетельствует о том, что их тоже с удовольствием готовят дома. Среди жителей Эстонии наиболее популярны традиционные тефтели, за ними следуют куриные. «Тем, кто не ест мясо или хочет время от времени заменить его более экологичным продуктом, понравятся овощные фрикадельки со вкусом мяса», - добавил Пыдер.