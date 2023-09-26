«Жизнь отдать, получить увечья». Будет ли в России новая мобилизация?

«Мужики наши, мужчины российские… Понимая, что они могут жизнь отдать, получить увечья, добровольно подписывают контракты», - на Восточном экономическом форуме в начале сентября Владимир Путин, отвечая на вопрос, будет ли новая мобилизация в России, дал понять, что российские власти надеются пополнить воюющую армию за счет добровольцев, поскольку воевать в Украине якобы хочет очень много россиян. Но прямого ответа на вопрос о возможности второй волны мобилизации Путин не дал.

Так объявит ли Путин новую мобилизацию? Для ответа на это Би-би-си изучила заявления высших российских чинов о том, сколько солдат они планируют набрать в ближайшее время для войны в Украине.

Фраза Путина про «жизнь отдать» и «получить увечья» - не фигура речи. Российский президент не рассказал о том, как часто погибают мобилизованные. Это сделали издание «Важные истории» и расследовательская группа Conflict Intelligence Team.

Как говорится в исследовании, которое было опубликовано накануне годовщины «частичной мобилизации», о которой Путин объявил 21 сентября 2022 года, каждый пятый из погибших мобилизованных не прожил и двух месяцев после получения повестки. Согласно этому материалу, почти в каждом регионе России уже похоронили хотя бы одного мужчину, призванного по повестке.

Всего за время с начала мобилизации российская армия потеряла не менее 25 тысяч человек погибшими.