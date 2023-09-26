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Центристка Лооне: действия правительства РФ не надо рассматривать с точки зрения демократии, а действия граждан Эстонии – надо

Валерия Ермакова
, журналист
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Член Центристской партии Оудекки Лооне возлагает цветы к бронзовому солдату в Таллинне. 2018 год.
Член Центристской партии Оудекки Лооне возлагает цветы к бронзовому солдату в Таллинне. 2018 год. Фото: Sander Ilvest

На прошлой неделе в социальной сети Х (Twitter) разразилась дискуссия, центром которой стали высказывания члена Центристской партии Оудекки Лооне на тему лишения русскоязычных в Эстонии права голоса на выборах. 

Политик, выступающая в защиту русскоязычной общины, согласилась рассказать редакции, почему она считает эту идею абсурдной и что для нее значит демократия.

- Чем вызван ваш последний пост в X (Twitter) о лишении русскоязычных права голоса? Почему именно сейчас?

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