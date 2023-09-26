На прошлой неделе в социальной сети Х (Twitter) разразилась дискуссия, центром которой стали высказывания члена Центристской партии Оудекки Лооне на тему лишения русскоязычных в Эстонии права голоса на выборах.
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Центристка Лооне: действия правительства РФ не надо рассматривать с точки зрения демократии, а действия граждан Эстонии – надо
Политик, выступающая в защиту русскоязычной общины, согласилась рассказать редакции, почему она считает эту идею абсурдной и что для нее значит демократия.