В своем заключении, направленном в Министерство финансов, Государственный суд выразил обеспокоенность тем, что законопроект о снижении зарплат высших государственных служащих окажет негативное влияние на функционирование судебной системы, прокуратуры и правового государства.
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Госсуд бьет тревогу: сокращение зарплат высших государственных служащих – угроза правовому государству
«Легкомысленное изменение условий оплаты труда может привести и к отставке некоторых судей», - предупредил министерство председатель Административной палаты Госуда суда Эстонии и исполняющий обязанности председателя Госсуда Иво Пильвинг, подчеркнув, что судебная система Эстонии уже сейчас испытывает серьезные трудности с поиском мотивированных и квалифицированных кандидатов. По его словам, судьи с более высокой квалификацией не испытывают трудностей с поиском работы в частном секторе.