Госсуд бьет тревогу: сокращение зарплат высших государственных служащих – угроза правовому государству

«Легкомысленное изменение условий оплаты труда может привести и к отставке некоторых судей», - предупредил министерство председатель Административной палаты Госуда суда Эстонии и исполняющий обязанности председателя Госсуда Иво Пильвинг, подчеркнув, что судебная система Эстонии уже сейчас испытывает серьезные трудности с поиском мотивированных и квалифицированных кандидатов. По его словам, судьи с более высокой квалификацией не испытывают трудностей с поиском работы в частном секторе.

«Предлагаемая мера преподносится как временная, но в действительности ее влияние на судебную систему будет постоянным. Люди, которые отказались от работы в судебной системе или покинули ее в период экономического спада, скорее всего, будут потеряны для судебной системы навсегда. В долгосрочной перспективе будет подорвана и вера в стабильность законных гарантий, предоставляемых государством», - говорится в заявлении Госсуда.