Департамент объясняет: повышение цен из-за НСО не должно произойти уже в этом году

Повышение ставки НСО, которое вступит в силу с 1 января следующего года, может быть реализовано торговцами в магазинах таким образом, чтобы цены оставались низкими для потребителя как можно дольше - одним из вариантов, предложенных Департаментом защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA), является временное введение ценников с двумя ценами, сообщил представитель департамента.
«Для TTJA самым важным с точки зрения защиты прав потребителей является обеспечение корректной и понятной информации о цене, то есть одинаковой цены на ценнике и на кассе. Если торговец желает повысить цены с 1 января, он может заранее поставить на продукцию ценники, на которых четко указаны две цены - цена до 31 декабря и цена с 1 января. Таким образом, цены на продукцию можно сохранить как можно дольше низкими, то есть фактические цены на продукцию для потребителя не вырастут до того, как повышение НСО действительно вступит в силу», - пояснила Ульрика Паавле, руководитель отдела предпринимательства TTJA.
Государство не устанавливает цены
Ценообразование в Эстонии является свободным, то есть государство не вмешивается в установление цен, и любой торговец может продавать товары по любой цене. Каждый торговец также может компенсировать расходы, связанные с повышением НСО, в своих ценовых решениях. Зная, насколько жесткой уже сегодня является конкуренция в розничной торговле, можно надеяться, что изменение цен не будет отражено до тех пор, пока не возникнут дополнительные расходы, связанные с продажей товаров.
«В свете повышения НСО, которое будет введено с нового года, понятно, что обычным розничным сетям, особенно крупным магазинам, сложно изменить цены в одночасье, учитывая, что большинство товаров изменяются вручную. Проводятся параллели с введением евро, но мы хотели бы пояснить, что тогда ситуация была иной - информация о ценах была корректной, хотя и в другой валюте. Аналогичное сегодняшнему повышение НСО было 1 июля 2009 года, когда закон о повышении НСО с 18% до 20% был принят только 18.06.2009, а вступил в силу 1.07, что сильно затруднило реакцию торговцев. Однако сегодня у них есть время для поиска решения», - добавила Паавле.