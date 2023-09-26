Департамент объясняет: повышение цен из-за НСО не должно произойти уже в этом году

«Для TTJA самым важным с точки зрения защиты прав потребителей является обеспечение корректной и понятной информации о цене, то есть одинаковой цены на ценнике и на кассе. Если торговец желает повысить цены с 1 января, он может заранее поставить на продукцию ценники, на которых четко указаны две цены - цена до 31 декабря и цена с 1 января. Таким образом, цены на продукцию можно сохранить как можно дольше низкими, то есть фактические цены на продукцию для потребителя не вырастут до того, как повышение НСО действительно вступит в силу», - пояснила Ульрика Паавле, руководитель отдела предпринимательства TTJA.

Государство не устанавливает цены

Ценообразование в Эстонии является свободным, то есть государство не вмешивается в установление цен, и любой торговец может продавать товары по любой цене. Каждый торговец также может компенсировать расходы, связанные с повышением НСО, в своих ценовых решениях. Зная, насколько жесткой уже сегодня является конкуренция в розничной торговле, можно надеяться, что изменение цен не будет отражено до тех пор, пока не возникнут дополнительные расходы, связанные с продажей товаров.