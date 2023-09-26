Взрыв на топливном складе в Нагорном Карабахе: не менее 20 погибших, сотни раненых

Около 300 человек были доставлены в больницы с ожогами и другими травмами, причем десятки из них все еще находятся в критическом состоянии.

Часть раненых была доставлена в госпиталь на территории военной базы российских миротворцев в Нагорном Карабахе, других везут в больницы в Армении.

Уполномоченный по правам человека Гегам Степанян написал в социальных сетях: «В результате взрыва на складе горючего число раненых превышает 200 человек. Состояние здоровья большинства из них тяжелое или крайне тяжелое. Медицинских возможностей Нагорного Карабаха недостаточно».

В заявлении местных властей, сделанном во вторник, говорится, что на месте происшествия обнаружено 13 неопознанных тел, еще семь человек скончались в больнице.

Министерство здравоохранения Армении сообщило, что направило группу врачей в Степанакерт на вертолете.

В офисе президента Азербайджана сообщили, что Баку также направил медикаменты для оказания помощи раненым.

Ереван заявляет, что по меньшей мере 13 550 человек из 120 000 этнических армян, живших в Нагорном Карабахе, прибыли в Армению к утру вторника. Сотни автомобилей и автобусов, переполненных людьми и вещами, продолжают двигаться по горной дороге из Азербайджана.

Наплыв беженцев захлестнул приграничный город Горис, где многие из них остановились передохнуть.

Многие провели ночь в машинах, а наутро у магазинов выстроились длинные очереди - беженцы запасаются новыми сим-картами.