Рийгикогу поддержал продление предоставления временной защиты военным беженцам из Украины

Председатель комиссии Лийза Пакоста отметила, что Россия продолжает вести войну против Украины, многие дома и рабочие места в Украине уничтожены и гражданских жителей по-прежнему убивают. По этой причине военным беженцам по-прежнему необходима всесторонняя поддержка. «Многие не могут вернуться домой, потому что этого дома больше не существует или потому, что каждую ночь они должны проводить в бомбоубежище. Рийгикогу решил продлить предоставление временной защиты украинским военным беженцам - это позволит каждой украинской семье самостоятельно решить, нуждаются ли они во временной защите и когда они могут вернуться домой, так как для начала необходимо построить новые дома, создать новые рабочие места, а то и заново отстроить целые поселения», - сказала Пакоста.

Заместитель председателя комиссии Мария Юферева-Скуратовски сказала, что Украина заинтересована в возвращении своих жителей, но в настоящий момент государство все же в первую очередь нуждается в оружии, чтобы защищать свою страну и свободу. «В настоящий момент беженцам из Украины возвращаться некуда. Когда придет время, мы, разумеется, окажем им всяческую поддержку», - сказала Юферева-Скуратовски. Она добавила, что до того Украине предстоит провести масштабные восстановительные работы.

Участники заседания отметили, что продление срока действия директивы на один год потребует 1,6 миллиона евро дополнительных средств для покрытия расходов, связанных с предоставлением международной и временной защиты. Они также подчеркнули, что если война не закончится и через год, то срок применения директивы можно будет вновь продлить, но это должно быть решением, принятым всеми государствами-членами ЕС.