В Таллинне начнется реконструкция еще одной улицы

«В Таллинне появится еще одна улица, где на первый план вынесены интересы пешеходов и велосипедистов. По обеим сторонам Линну-теэ предусмотрены тротуары и односторонние велодорожки, которые отделены от тротуара узкой разделительной полосой и отличаются от тротуара по высоте. Это позволит лучше разграничить между собой участников движения, движущихся с разной скоростью, - сказал вице-мэр Владимир Свет. - Вторая важная задача - обеспечить эффективный отвод ливневой воды с улицы, и для этого предусмотрены экологичные решения».

По словам старейшины района Кристийне Яануса Рийбе, реконструкция Линну-теэ - долгожданный и важный проект для всего района, поскольку это - транспортный коридор, которым ежедневно пользуются многие жители района, чтобы добраться на работу или домой.

«Цель реконструкции - сделать Линну-теэ современной и зеленой улицей, безопасной для всех участников движения. При разработке эскизного проекта были учтены пожелания местных жителей, которые показали, что на Линну-теэ необходимо создать безопасную и зеленую среду», - пояснил Рийбе, поблагодарив жителей района за активное участие в процессе.

Для отвода ливневых вод разработано экологичное решение: дренажная зона с биоочисткой. Буферная зона будет засажена растениями местного происхождения, которые устойчивы к загрязнению и хорошо переносят влажную среду. Запланирована посадка деревьев и создание зеленой зоны, природное разнообразие которой повысит эстетическую ценность пространства.

Места пересечения велосипедных и пешеходных дорожек с прилегающими улицами и участками недвижимости будут выделены по высоте, велосипедисты и пешеходы будут иметь на них преимущество. Велосипедные дорожки будут покрыты асфальтобетонной смесью с красным пигментом.

На регулируемых перекрестках и круговом перекрестке Тонди пространство для пешеходов и велосипедистов будет разделено. Безопасность движения повысится за счет уменьшения длины пешеходных и велосипедных переходов и радиуса поворота для автотранспорта.

Для будущей автобусной линии на участке между Мустамяэ-теэ и Сыпрузе-пст были спроектированы три новые автобусные остановки.