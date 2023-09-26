Правительство утвердило госбюджет на 2024 год и стратегию госбюджета на ближайшие четыре год. Объем доходов бюджета составляет 16,8 млрд евро, объем расходов - 17,7 млрд евро.
В центре внимания бюджета военная и обширная гособорона Эстонии, образование и восстановление экономики, чему также способствуют «зеленая» реформа и устойчивость государственных финансов. Поддержка Украины продолжает оставаться очень важной для Эстонского государства.
В 2024 году оборонный бюджет Эстонии впервые превысит три процента ВВП плюс стоимость принятия союзников. Расходы на оборону составят 1,33 млрд евро в следующем году и почти 5,6 млрд евро в 2024-2027 годах. Это усилит самостоятельную обороноспособность Эстонии и готовность вместе с союзниками по НАТО защищать Эстонию.
Государство выделяет свыше 50 процентов оборонного бюджета на осуществление закупок с учетом приоритетов НАТО. Эстония значительно пополнила свои запасы боеприпасов, а обороноспособность страны растет как на суше, в воздухе, так и на море. Государство также инвестирует в государственную оборону и ее оснащение и продолжает поддерживать боеспособность сухопутной обороны. Кайтселийт в 2024-2027 годы будет профинансирован на сумму около 300 млн евро.