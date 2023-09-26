Кая Каллас в интервью «Би-би-си»: конечно, я думала об отставке

Премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) в интервью «Би-би-си» призналась, что подумывала об отставке, но в этом случае она не смогла бы защитить себя, сообщает ERR.
«Но я не сделала ничего плохого, моя позиция точно такая же, как и раньше, и тот факт, что мой муж продал свой пакет акций, как только это стало известно, является тому подтверждением», - сказала Каллас британской телекомпании, оправдывая скандал аргументами, которые уже неоднократно звучали в эстонской прессе.
На предположение журналиста, что жителям Эстонии может показаться неправдоподобным, что премьер-министр ничего не знала об этом бизнесе, Каллас ответила, что она не актриса и в противном случае не была бы таким ярым сторонником Украины, которая настаивает на моральном компасе.
Опросники, которые показывают, что жители Эстонии хотят отставки премьер-министра, Каллас назвала политикой: «Но если посмотреть на опросы, где спрашивают, кого бы вы поддержали на посту премьер-министра, то моя поддержка всегда была около 30 процентов. Так что ситуация не сильно изменилась, не так ли?»