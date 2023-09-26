Кая Каллас в интервью «Би-би-си»: конечно, я думала об отставке

«Но я не сделала ничего плохого, моя позиция точно такая же, как и раньше, и тот факт, что мой муж продал свой пакет акций, как только это стало известно, является тому подтверждением», - сказала Каллас британской телекомпании, оправдывая скандал аргументами, которые уже неоднократно звучали в эстонской прессе.

На предположение журналиста, что жителям Эстонии может показаться неправдоподобным, что премьер-министр ничего не знала об этом бизнесе, Каллас ответила, что она не актриса и в противном случае не была бы таким ярым сторонником Украины, которая настаивает на моральном компасе.