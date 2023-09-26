Глава военной разведки Кирилл Буданов рассказал о наступлении, страна без флота треплет Черноморский флот России как Тузик тряпку, а тема коррупции и Коломойский по-прежнему отравляют жизнь президенту и всей Украине. Эти темы были в центре внимания в Украине последние семь дней, пишет украинский журналист Сергей Гармаш.
Инсайды военной разведки, Крым как сакральный позор России, а Коломойский - пятно на репутации Зеленского. Обзор событий в Украине
Не зря говорят, что восемьдесят процентов разведывательной информации содержится в открытых источниках. Случайно или нет, но именно в публичных заявлениях украинских военных на минувшей неделе обозначились тактика и стратегия Киева в продолжающемся, хоть и медленно, контрнаступлении ВСУ.
Так, руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в одном из интервью объяснил логику продолжительных и кровавых боев за село Клещеевка под Бахмутом. По его словам, этот населенный пункт важен, потому что находится на холме, с которого открывается вид на окружающую местность.
Эта высота нужна для того, чтобы отрезать пути снабжения россиян в Бахмуте и окружения города. «Фактически операция, которую мы проводим, очень похожа на российскую, когда они брали Бахмут. Единственное отличие состоит в том, что они все же проводили лобовые атаки на город, которые привели к очень большим потерям в живой силе. Мы этого делать не будем. Мы попытаемся окружить город, и только после того, как он будет окружен, будем в него входить», - подчеркнул он.
Но цель операции не просто в возвращении территории, а в том, чтобы прижать российские войска и не дать им возможности усилить Бердянское и Мелитопольское направления… Бахмут заставляет их все время перебрасывать дополнительные силы в этот район, что отвлекает их ресурсы с других направлений, например, с юга, говорит Буданов.
Сакральный позор России
Одновременно Украина резко нарастила число атак по российским военным объектам в Крыму. Самым эффектным, конечно, стало уничтожение штаба Черноморского Флота РФ в Севастополе 22 сентября. По сообщению Сил специальных операций ВСУ, опубликованному в понедельник, в результате этого обстрела погибли 34 офицера, в том числе командующий российского флота вице-адмирал Виктор Соколов. Здание штаба не подлежит восстановлению.
По словам командующего оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» генерала Александра Тарнавского, удары по оккупантам на полуострове позволяют дезорганизовать противника, что положительно влияет на боевых дух украинских военных.
Нужно отметить, что одномоментное уничтожение почти всего руководства флота – это очень серьезная дезорганизация для него. Но еще более ценным в этом ударе было то, что он показал неспособность российских ПВО противостоять ракетам западного производства. При этом Крым буквально нашпигован системами противовоздушной обороны.
Это означает, что ВСУ нащупали ту самую «Ахиллесову пяту» Путина, системные удары по которой позволят, как выразился Зеленский в конце августа, демилитаризировать Россию на территории украинского Крыма, то есть, сделать полуостров непригодным для использования российскими военными.
Третьим (учитывая отвлекающую роль Бахмута) элементом реализации этой стратегии стали попытки ВСУ перерезать так называемый сухопутный коридор в Запорожской области, которые, безусловно будут продолжаться, как и атаки на Крымский мост.
А теперь представим, чем станет для Кремля Крым, в котором он не сможет размещать свой флот, не сможет использовать его как логистический узел для проведения военных операций в Сирии, не сможет грозить десантом Одессе и вообще черноморского побережья Украины? Такой Крым станет сакральным позором России.
Но эта стратегия полностью зависит от Запада, поскольку именно западное оружие, которому Москве нечего противопоставить, обеспечивает ее реализацию, а с этим могут быть проблемы. По крайней мере к такому выводу пришли украинские обозреватели, анализируя визит Зеленского в США на прошлой неделе.
Результаты визита Зеленского в США неясные
«На капитолийских холмах президент Украины ощутил встречные политические ветры, которые в следующем году могут превратиться в торнадо». Так образно описал итоги поездки Зеленского в США автор одной их аналитических публикаций.
В целом, американскую командировку своего президента украинские СМИ комментировали без особого оптимизма. Да, Зеленский привез договоренности об усилении возможностей украинской ПВО перед ожидаемыми зимними атаками Москвы по энергетической инфраструктуре. Есть информация об артиллерийских системах, снарядах, противотанковых системах, тех же ракетах ATACMS…
Однако «поддержка Украины остается зажатой в квадрат с такими сторонами: не допустить эскалации Кремлем (эвфемизм применения оружия массового уничтожения), избежать сценария развала России, сохранить резервы, необходимые для защиты Тайваня, а также преодолеть сопротивление растущей оппозиции трампистов», - написал уже упоминавшийся выше автор, известный аналитик Александр Хара.
То есть реализация планов ВСУ полностью зависит от геополитической ситуации (например, действий Китая), внутренней политики в США (фактор президентских выборов), и страхов американской администрации перед внутриполитическими процессами в России-. Иначе говоря, все зависит от видения Вашингтоном будущего страны-агрессора, которое полностью не совпадает с видением этого будущего в Киеве.
Неизвестно, кому, были адресованы слова Зеленского с трибуны ООН о попытках заключить какие-то теневые сделки за кулисами, но логично предположить, что такие сделки априори могут заключать только те, кто сегодня помогает Украине в борьбе с Россией и чья помощь является решающей, иначе в них нет смысла для России.
В свою очередь, администрация Байдена тоже не все озвучивают прямо, но посылает Киеву вполне понятные сигналы об условиях своей помощи. Например, накануне вояжа Зеленского за океан, президент Байден назначил специальным представителем США по вопросам экономического восстановления миллиардера и бывшего министра торговли Пенни Прицкер. Пентагон назначил генерала Роберта Сторча руководителем группы инспекторов, которые будут осуществлять надзор за использованием военной помощи Украине.
То есть, тема борьбы с коррупцией в Украине, остается актуальной в отношениях Киева и Вашингтона. Даже - определяющей. И, похоже, жертвой именно этой политики, а не реальной правоохранительной деятельности, стал бывший партнер Зеленского миллиардер Игорь Коломойский.
Коломойский – жертва внешней политики
Ситуация с Коломойским, который с 3 сентября находится под стражей, изначально выглядела странной по многим моментам. Однако основной - это то, что Коломойский предпочел сидеть в изоляторе СБУ, чем платить залог в размере 509 млн гривень и жить дома. Очевидно, что для человека, состояние которого, по последней оценке Forbes, составляет 835 млн долларов, это не является неподъемной суммой.
Кроме того, судья поместил Коломойского в изолятор СБУ до 31 октября, хотя согласно инструкции, лицо, находящееся под стражей, не может находиться там более десяти суток. Апелляция по мере пресечения растянута так, как будто касается не олигарха, а рядового работяги и решение по ней буквально 25 сентября было отрицательным. То есть Коломойского упорно держат под присмотром СБУ, подконтрольной Офису президента.
По мнению главы Центра противодействия коррупции, известного антикоррупционера Виталия Шабунина, в деле Коломойского есть моменты, которые могут свидетельствовать о его срежиссированном характере.
Первое подозрение олигарху предъявили 2 сентября от Бюро экономической безопасности, Службы безопасности Украины и Офиса генерального прокурора. Речь идет о мошенничестве и легализации средств. «Судя по тексту подозрения, писали его второпях, а доказательства собирали в рекордные сроки», - пишет Шабунин.
Еще одно подозрение, снова от Бюро экономической безопасности (БЭБ), СБУ и Генпрокуратуры, Коломойский получил в конце прошлой недели за якобы завладение 5,8 млрд грн Приватбанка и дальнейшую их легализацию.
А между ними было предъявлено подозрение от Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры о незаконном выводе из Приватбанка 9,2 млрд грн и дальнейшей легализации части из этих средств.
«Выглядит так, - утверждает Шабунин, - что о подготовке НАБУ подозрения в этом деле заранее узнали в СБУ и БЭБ, и именно поэтому вынуждены были быстро готовить свое. А дальше спасательный круг «нерядовому» олигарху подбросил еще и судья Высшего антикоррупционного суда Олег Ткаченко, с помощью решений которого теперь непременно попробуют похоронить дело НАБУ.
На вершине айсберга мы видим подозрения, задержание, изолятор СБУ и рекордный залог в 3,8 млрд. грн. Но под водой еще одна скрытая цель - попытка спрятать Коломойского от антикоррупционных органов. Потому и закрыла олигарха в изоляторе СБУ, чтобы он не разговорился на допросах в изоляторе НАБУ. Ведь Игорь Валерьевич - носитель многих знаний об украинской коррупции, в том числе связанной с людьми из высших кабинетов этой власти.
Шабунин приводит интересную деталь: «СБУ и БЭБ, впопыхах готовя подозрение Коломойскому, просто забыли инициировать арест активов». И здесь нужно понимать: антикоррупционные органы, такие как НАБУ и САП - не зависят от Офиса президента Украины и пользуются прямой поддержкой «западных партнеров», то есть, того же Вашингтона.
В свою очередь, СБУ, БЭБ и Генпрокуратура - это, скорее, инструменты Офиса президента, чем объективные правоохранительные институции. Близость Коломойского к Зеленскому известна. Резко негативное отношение США к олигарху – тоже. Соответственно, дело Коломойского и все интриги вокруг него выглядят сейчас скорее делом Вашингтона против окружения Зеленского, чем борьбой с преступлениями олигарха.
Справка об авторе
Сергей Гармаш – украинский журналист и писатель. Родился в г. Енакиево Донецкой области. Окончил Институт журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Работал корреспондентом Енакиевской независимой газеты «Панорама» (1991—1993);
редактором Енакиевского городского радио (1993–1996);
корреспондентом Радио «Свобода» в Донецкой области (1996–2004);
корреспондентом Интерфакс-Украина в Донецкой области (2001–2003).
С 2002 года – главный редактор интернет-издания «ОстроВ».
В мае 2014 года переехал в Киев.
С 9 июня 2020 года представлял Донецкую область в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.
Лауреат премии имени Герда Буцериуса «Свободная пресса Восточной Европы» и кавалер ордена «За заслуги» III степени за весомый личный вклад в развитие украинской журналистики, многолетний добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство.