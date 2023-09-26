Инсайды военной разведки, Крым как сакральный позор России, а Коломойский - пятно на репутации Зеленского. Обзор событий в Украине

Не зря говорят, что восемьдесят процентов разведывательной информации содержится в открытых источниках. Случайно или нет, но именно в публичных заявлениях украинских военных на минувшей неделе обозначились тактика и стратегия Киева в продолжающемся, хоть и медленно, контрнаступлении ВСУ.

Так, руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в одном из интервью объяснил логику продолжительных и кровавых боев за село Клещеевка под Бахмутом. По его словам, этот населенный пункт важен, потому что находится на холме, с которого открывается вид на окружающую местность.

Эта высота нужна для того, чтобы отрезать пути снабжения россиян в Бахмуте и окружения города. «Фактически операция, которую мы проводим, очень похожа на российскую, когда они брали Бахмут. Единственное отличие состоит в том, что они все же проводили лобовые атаки на город, которые привели к очень большим потерям в живой силе. Мы этого делать не будем. Мы попытаемся окружить город, и только после того, как он будет окружен, будем в него входить», - подчеркнул он.

Боец 3-й отдельной штурмовой бригады Украины смотрит на БТР возле Бахмута, места ожесточенных боев с российскими войсками в Донецкой области, Украина, понедельник, 4 сентября 2023 года. (AP Photo/Libkos) XEL125 Фото: LIBKOS