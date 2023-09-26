Строительство самого высокого небоскреба в мире столкнулось с рядом серьезных проблем

Строительство высотного здания под названием Jeddah Tower в 2018 году застопорилось, но есть надежда, что оно возобновится. Здание было спроектировано чикагской архитектурной фирмой Adrian Smith + Gill Gordon Architecture, и после завершения строительства станет самым высоким в мире. Бюджет строительства составил 1,3 миллиарда долларов, но девелопер Jeddah Economic Company (JEC) скорее всего даже не знает, во сколько в итоге обойдется строительство.

По данным местного издания Middle East Economic Digest (MEED), ведется поиск вариантов завершения строительства. Полная высота небоскреба составит ровно один километр. Нынешний рекордсмен – Бурдж-Халифа в Дубае – имеет высоту 828 метров.

После завершения строительства Jeddah Tower станет самым высоким зданием в мире. Фото: AFP PHOTO/KINGDOM HOLDING COMPANY/HO/Scanpix

В Jeddah Tower запланированы отель Four Seasons, апартаменты, офисы, коммерческие помещения и самая высокая в мире смотровая площадка.

Первые фотографии проекта будущего небоскреба были обнародованы в 2011 году, а строительные работы начались в 2013-м. В течение десяти лет строительство сопровождалось множеством проблем, и работы несколько раз останавливались. Например, в последний раз работы были остановлены в 2018 году, когда строительную компанию Binladin Group исключили из проекта из-за того, что ее владелец был арестован в ходе коррупционной чистки, а в конструкции здания были обнаружены проблемы.