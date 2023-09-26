Месси оставил любимую собаку дома: питомца придется усыпить

В 2016 году подруга подарила Лионелю Мессии щенка французского мастифа по кличке Халк. Но сейчас стало ясно, что любимого пса придется оставить в Барселоне.

«Он в Барселоне, Халк там. Он немного постарел. Так что нам пришлось оставить его в доме, который у нас есть в Барселоне», – рассказал Месси, добавив, что Халк страдает из-за проблем со здоровьем и его необходимо усыпить.