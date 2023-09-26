АНАЛИЗ ⟩ Премьер-министр Кая Каллас в своем окружении предпочитает компетентности лояльность

Продолжению премьерства Каи Каллас способствует то, что среди избирателей реформистов больше женщин
Вырклаэв, Цахкна и Сиккут являются горячими сторонниками сохранения за Каллас поста премьера
У скандала с перевозками в России есть серьезные отличия от скандала с пакетами 2012 года
Вопреки ожиданиям, Партия реформ на выборах лидера партии, которые состоятся в ноябре, намерена выставить лишь кандидатуру Каи Каллас. У нынешнего и, вероятно, будущего лидера партии есть проблемы с доверием к людям, и это проявляется в кадровом выборе, который делает Каллас. Однако так называемый гендерный аргумент помогает ей пережить скандал с перевозками в России, утверждает редактор Меэлис Ойдсалу в своем последнем аналитическом обзоре.
Ничто в политике не давалось Кае Каллас легко. Если личному мандату, заработанному на выборах в Рийгикогу 2011 года (Каллас баллотировалась в том же избирательном округе - Харьюмаа и Рапламаа - вместе с тогдашним премьер-министром Андрусом Ансипом), могла помочь прежняя известность ее отца Сийма Калласа, то перед местными выборами 2013 года она вступила с центральным офисом партии в войну, когда баллотировалась на пост главы Харьюмааского партийного отделения именно против кандидата «штаб-квартиры», и выиграла у него.
В то время Каллас также была самым сильным кандидатом реформистов на должность мэра Таллинна, но, не согласовав свое выдвижение с партией, отказалась от участия в выборах в Таллинне и вместо этого выиграла выборы в Виймси. В партии это не забыли, и позже Каллас в бытность депутатом Европарламента пришлось терпеть публичные издевательства со стороны своего коллеги по партии Юргена Лиги.
Хотя внешне Каллас выглядела как клановый политик, который крепко держит реформистов в надежных руках, внутри Партии реформ с ней порой обращались грубо, даже тогда, когда она уже была председателем. Этой жесткой женщине пришлось высекать уважение к себе из камня. Даже после блестящих достижений в международной политике Каллас не получила должного обращения со стороны своих коллег по партии. Бывший председатель партии Андрус Ансип извергал на нее огонь и смолу из Брюсселя даже в триумфальные времена для Каллас.
Таким образом, как лидер политической партии Каллас привыкла выстраивать общение с оборонительной позиции, постоянно оправдываясь, а также защищаясь от несправедливых обвинений. В конце 2012 года Каллас, завершившая свой второй год пребывания в статусе депутата Рийгикогу, в интервью Алари Кивисаару пообещала, что никогда не станет премьер-министром. «Исходя из того, что я знаю, насколько это тяжелая работа, могу сказать, что это не моя цель», - сказала она, добавив, что женщины не выбирают женщин.
Но в настоящее время Кая Каллас по-прежнему является премьер-министром во многом благодаря эстонским женщинам, треть из которых поддерживают Партию реформ. Среди эстонских мужчин Партию реформ поддерживает каждый пятый.
Премьеру мешает проблема самоконтроля
Нелучшая способность к диалогу, вызванная как раз привычкой к оборонительной позиции, также характеризовала Каллас на посту главы правительства. Премьер-министра обвинили в проявлении брезгливости во время скандала с перевозками в России. У нее были очевидные трудности в создании и поддерживании эффективных отношений сотрудничества.
Премьер-министр сейчас проходит урок общественного этикета, на котором все места заняты «профессором Хиггинсом», если мы проведем сейчас параллели с бессмертной пьесой «Пигмалион» Джорджа Бернарда Шоу. Наша Элиза Дулиттл пообещала собравшемуся 8 сентября правлению Партии реформ, что улучшит свой стиль общения. Но любой, кто смотрел «Первую студию» Эстонского телевидения 20 сентября, мог увидеть все еще разгневанного человека, стоящего напротив ведущего Андреса Кууска, который не доверяет собеседнику, продолжает делать ложные заявления и считает словесную войну безопаснее диалога. Каллас просто привыкла к такому стилю самоутверждения, он принес ей успех в трудные внутрипартийные времена, а сейчас премьер-министр переживает, наверное, самый трудный период в своей политической карьере.
Kuldne trio троллило президента
Наверное, неслучайно трио в составе Каи Каллас, Марта Вырклаэва и Геррита Мяэсалу распространяло слухи о предполагаемой торговле властью со стороны канцелярии главы государства в ходе разгоревшегося летом скандала с финансированием канцелярии президента, и поддерживало скандал своими комментарии. Подобные информационные операции проводятся только с надежными соратниками, а ближайшими соратниками Каллас являются министр финансов Вырклаэв и руководитель ее бюро Мяэсалу.
Если уже бывший член Центристской партии Яанус Карилайд некоторое время назад называл себя «человеком Юри Ратаса», то Мяэсалу характеризуют как «человека Каи Каллас». Мяэсалу - бывший пресс-секретарь партии «Отечество», и по натуре - технический сотрудник, от которого ожидается поддержание порядка в закулисье Партии реформ. Но поскольку он не политик по натуре, сделать это ему сложно. Мяэсалу был хорошим союзником для нынешнего премьер-министра, поскольку он слепо верит в феномен Каллас и поэтому готов приносить себя в жертву.
Второй ближайший соратник премьер-министра, министр финансов Вырклаэв, может считаться представителем типа «послушного партийного солдата», подобного Эркки Келдо, который стойко поддерживает Каллас во фракции центристов в Рийгикогу. Недавние неудачные переговоры по бюджету доказывают, что Вырклаэв сейчас присутствует на эстонской политической сцене не столько из-за своих способностей, сколько из-за должности министра финансов, которую он заслужил, будучи председателем фракции в Рийгикогу и выполняя пожелания Каллас. «На данный момент Кая Каллас и Март Вырклаэв представляют собой тандем, где Кая решает, а Март кивает», - комментирует источник, знакомый с внутренней жизнью Партии реформ.
В состав правительства входят также два потенциальных конкурента в борьбе за пост лидера Партии реформ: министр климата Кристен Михал и министр обороны Ханно Певкур, которые не стали раскачивать лодку Каллас во время «восточных дрейфов», чтобы не получить звание «Убийца Каи». Певкур обеспокоен продвижением политики Эстонии в отношении Украины и коллективной обороны НАТО. Каллас сыграла большую роль в продвижении обеих тем. Британцы не были готовы поддержать идею Эстонии о создании дивизии НАТО в каждой из стран Балтии, но премьер-министр Эстонии встретилась в Лондоне со своим тогдашним коллегой Борисом Джонсоном, и в ходе этой одной встречи заставила британцев передумать.
Аргумент исторической справедливости в действии
После Вырклаэва самыми горячими сторонниками Каллас являются министр иностранных дел Маргус Цахкна («Ээсти 200») и министр здравоохранения Рийна Сиккут (Социал-демократическая партия). Возможно, за поддержкой со стороны главы МИДа стоит искреннее желание и дальше обеспечивать международную поддержку Украины с помощью Каллас, которая популярна за рубежом и которая обменивается сообщениями со многими главами государств в WhatsApp. С другой стороны, и эгоистичный политический расчет вынуждает «Ээсти 200» поддержать премьер-министра: продолжение работы Каллас на посту премьера является одной из немногих надежд «Ээсти 200» на увеличение своей электоральной базы за счет избирателей реформистов.
Хотя социал-демократы явно были наиболее критичными из коалиционных партий во время скандала с восточными перевозками с участием мужа Каллас, их представительство в правительстве разделилось в оценках этого скандала. Сиккут не скрывает, что она лично поддерживает продолжение работы Каллас во главе правительства, и делает это прежде всего по феминистским соображениям. По ее словам, она посоветовала премьер-министру не брать на себя ответственность за действия ее мужа.
Заявления Каллас о том, что она ничего не знала о деятельности компании своего мужа на востоке, вызывают доверие у Сиккут, и, по ее мнению, ни одна эстонская женщина не должна нести ответственность за действия своего мужа. Как считает Сиккут, в течение многих лет женщинам много раз приходилось нести такую ответственность в Эстонии, поэтому сейчас сохранение за Каллас премьерского поста отвечает интересам исторической справедливости. По мнению Сиккут, у Калласа есть имиджевая проблема, и она заключается в том, что он не очень скромна. Однако часто говорят, что Кая Каллас очень искренна, и министр здравоохранения считает искренность Каллас более важным качеством, чем дефицит скромности.
Женщины-реформистки в правительстве - министр социальной защиты Сигне Рийсало и министр культуры Хейди Пурга - в настоящее время довольно нейтрально относятся к Каллас. Относительно министра юстиции Калле Лаанета также говорится, что он не входит в близкое окружение Каллас, но и не протестует против продолжения ее нахождения во главе правительства и партии.
Премьер-министр зависит от своих однопартийцев в правительстве и должна пользоваться их доверием, чтобы продолжать свою деятельность. На данный момент кажется, что министры-реформисты поддерживают Каллас. То, что главу правительства громко не защищают, вероятно, связано с тем, что она попала в исключительно большую неразбериху, и в такой ситуации инстинкт каждого политика состоит в том, чтобы избежать любой ассоциации своего имени со скандалом. Особенно это полезно в том случае, если человек планирует сам стать премьер-министром.
Рандпере поддерживает дочку старого друга
Помимо Эркки Келдо, ближайшими соратниками Каллас из фракции Партии реформ в Рийгикогу считаются Аннели Аккерманн и Валдо Рандпере. С последним Каллас много общается и доверяет ему, ведь Рандпере близок к отцу премьер-министра Сийму Калласу и выступал активным защитником дочери своего друга во время скандала с перевозками в России. Опять же, Рандпере многим не нравится, поэтому это партнерство может скорее углубить изоляцию Каллас от некоторых членов партии.
Однако бывший министр финансов Аккерманн очень сильно поддерживает премьер-министра. Ее назначение на пост председателя финансовой комиссии Рийгикогу показывает, в какой степени Каллас вознаграждает лояльность как партийный лидер. Аккерманн заняла пост главы комиссии, опередив умудренных финансовых экспертов Партии реформ в лице Айвара Сыэрда, Юргена Лиги и Марис Лаури. Тот факт, что Лиги, потерявший эту должность, оказался одним из наиболее активных публичных сторонников Каллас, вероятно, объясняется не большой симпатией к премьер-министру, а скорее тем, что опытный политик не считает отставку Каллас выгодной для партии или не видит других серьезных претендентов на должность партийного лидера.
И нынешний генеральный секретарь Партии реформ, бывший полицейский Тимо Суслов считается сторонником Каллас, но как внутри, так и за пределами партии его воспринимают как марионетку без политического содержания и без собственного мнения. То же самое можно наблюдать и в отношении Кармен Йоллер, семейного врача и новоизбранного депутата парламента, которая без разбора пропагандирует тезисы Каллас в средствах массовой информации с самого начала скандала с перевозками в России. Например, Марис Лаури, который ранее стала министром юстиции по выбору Каллас, довольно сильно критиковала транспортный скандал. Продвижение финансового эксперта на должность главного юриста государства в предыдущем правительстве Каллас также вызывало вопросы о том, на каких основаниях Каллас продвигает своих людей.
Поскольку кадровая политика Каллас благоприятствовала выдвижению на высокие должности людей без политического и любого фактического опыта, выдвигаемые ею люди, вероятно, опасаются, что в случае избрания нового лидера партии их собственный праздник может оказаться недолгим. Поэтому продолжение нахождения Каллас во главе партии для них, безусловно, более важно с точки зрения карьеры, чем, например, для специалистов своего дела, чей карьерный успех не зависит в такой степени от лояльности к одному конкретному человеку.
Изнутри Партии реформ поступают сигналы о том, что хотя на заседаниях фракции были эмоциональные моменты по теме транспортного скандала (слезы, пролитые Каллас, обсуждались и во фракции), сейчас нельзя четко определить уровень внутрипартийной поддержки премьера. Лагеря сторонников и противников продолжения работы Каллас во главе партии по-прежнему находятся в стадии формирования.
Тартуское крыло, возглавляемое тартуским мэром Урмасом Клаасом, действует немного отдельно от Таллинна. Время от времени из Брюсселя дает огня экс-тартусец Андрус Ансип, который ранее рекомендовал Лийну Керсна в качестве замены Каллас на посту премьер-министра. Ансип мотивирован атаковать Каллас желанием сохранить за собой пост комиссара Европейской комиссии, на который якобы нацелилась и нынешний премьер-министр. Однако Керсна, агрессивно выступавшая в СМИ против сокращения финансирования исследований и разработок, никогда не была прямым членом команды Каллас. Публичное недовольство Керсна ограничилось конкретным урезанием, на фоне которого она получила много внимания со стороны СМИ, но в целом сигналы от нее показывают, что она скорее поддерживает продолжение работы Каллас на посту главы правительства.
Гендерная карта может спасти Каллас
По-прежнему высокий рейтинг партии можно объяснить сохранением внутри партии единства. На съезде Партии реформ, который пройдет в середине ноября, на пост лидера партии, кроме Каллас, не будет баллотироваться ни один другой возможный конкурент. На данный момент выглядит неразумным, чтобы какой-либо претендующий на кресло главы партии реформист пришел и положил конец политической карьере Каллас, особенно в том случае, если претендентом является мужчина. Тогда женщины-избиратели реформистов могут найти себе симпатии среди других партий, и Каллас ведь публично разыгрывала гендерную карту в трудные моменты и раньше. Следующему генеральному секретарю Партии реформ, держа в уме только лишь «гендерный вопрос», будет разумнее подождать, пока речное течение не унесет политическую пыль Каллас в Брюссель.
Рациональные аргументы в пользу продолжения работы Каллас все еще существуют, вопрос в том, в какой степени эти соображения действительно влияют на выбор реформистов. За решением в пользу продолжения работы Каллас может стоять искреннее эмоциональное убеждение, что на премьер-министра напали слишком уж сильно. Однако продолжение работы Каллас может казаться реформистам и практически полезным, поскольку Партия реформ - как, видимо, и другие партии - верит в рейтинги.
В политике важны победы, и пока вы победитель, вас будут поддерживать. Пока Кая Каллас, обладательница рекорда по собранным голосам на выборах в Рийгикогу, продолжает оставаться потенциальным магнитом для избирателей, лучший план Партии реформ состоит в том, чтобы перетерпеть следующие десять месяцев и начать процесс смены лидера тогда, когда скандал будет уже полностью забыт и уход прежнего лидера не будет иметь эффекта отставки.
Время отставки определяется рейтингом
Пока у Каллас есть надежда привести Партию реформ к победе на выборах в Европарламент, отказываться от нее для партии совершенно неразумно, тем более, что в ближайшие шесть месяцев коалиции предстоит принять еще более болезненные налоговые решения. Было бы неразумно оставлять их следующему лидеру Партии реформ. В пользу решения продолжить работу говорит и аргумент «невозвращенных затрат»: Арво Халлик, муж премьер-министра, считающийся виновником транспортного скандала, был вынужден отказаться от своей компании Stark Logistics. Халлик также был готов продать и Stark Warehousing OÜ, но сделка была отменена из-за противодействия Каллас.
Хотя продолжение пребывания Каллас на посту премьера было преподнесено как самопожертвование (утверждалось, что ей было бы легче уйти прямо сейчас), ее собственные заявления не подтверждают это. Премьер-министр заявила, что если она уйдет в отставку, она не сможет защитить себя. Однако в действительности ей необходимо защитить себя ради своей будущей карьеры.
Если Каллас следующим летом планирует сменить работу (например, стать членом Еврокомиссии), то ей лично выгоднее оставаться у власти до тех пор, пока не будет принято решение о кандидатуре еврокомиссара. Альтернативой могло бы стать подписание в коалиции предварительного соглашения, в котором в качестве условия ее отставки будет значиться, что еврокомиссара в должность будет назначать Партия реформ. Опустившись же до статуса рядового члена Рийгикогу и уйдя с поста руководителя партии, Каллас лишилась бы реальных возможностей повлиять на исполнение такого решения.
Выиграют все, и Эстония тоже?
Продолжение работы Каллас премьером, особенно в том случае, если споры о восточных перевозках продолжатся, подпитывают мнение EKRE, что современный глобалистский либерализм - это не что иное, как глобальный бизнес. Поэтому продолжение работы премьер-министра выгодно и оппозиции. В свою очередь, своей яростью оппозиция мобилизует и избирателей Каллас.
Парадоксальным образом все стороны по отдельности имеют шансы что-то выиграть от продолжения работы Каллас в качестве главы правительства, даже если общество в целом от него скорее проиграет из-за сохраняющегося морального кризиса. Поскольку политики верят в рейтинги, на продолжение работы Каллас на посту премьер-министра может повлиять только избиратель Партии реформ, чей моральный компас, похоже, соответствует моральному компасу сегодняшней Каллас.
Опыт «скандала с пластиковыми пакетами» Партии реформ в 2012 году показывает, что понижение рейтинга может произойти с задержкой, примерно через несколько месяцев. Однако тогда на реформистов и их избирателей оказывалось давление и со стороны значительной части нашей интеллектуальной элиты и либералов (это были Ээро Эпнер, Тармо Юристо, Марью Лауристин и др.), которые во время скандала с перевозками в Росии решили промолчать или скорее даже оправдать Каллас. Пассивность интеллектуальной элиты и либералов может помочь сторонникам Партии реформ на этот раз избежать постановки и задавания себе неудобных моральных вопросов. Причины решения хранить молчание заслуживают отдельного разговора.
Почему избиратели Партии реформ продолжают доверять Кае Каллас?
Воотеле Пяй, бывший медиасоветник Партии реформ и бывший советник министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса (Социал-демократическая партия), менеджер по связям с общественностью, считает, что «Партии реформ удалось найти идеального избирателя, столь же невыразительного, как и члены партии Партия реформ».
Избиратель реформистов не хочет слышать, что он или предпочитаемая им партия неправы, он не прощает слез, извинений и колебаний, потому что избранный политик должен быть крепок. Это чем-то похоже на феномен Дональда Трампа - не с точки зрения ценностей, а именно с точки зрения сильной электоральной базы, которая прощает все ошибки и не прогибается под критикой в адрес любимой партии, а наоборот, только укрепляется. Для сравнения: избиратели соцдемов и «Ээсти 200» обладают значительно более чувствительным социальным нервом и поэтому более требовательны к этим партиям. «Это подтверждают колеблющиеся рейтинги, когда избиратели не прощают Социал-демократическую партию или «Ээсти 200» за ошибки», - сказал Пяй.
По словам Пяя, большая часть сторонников Партии реформ основывает свои политические предпочтения не на реальном социально-экономическом положении и потребностях, а на желаемом представлении о себе: однажды я стану храбрым, богатым и красивым. К этому добавляется невыразительность, характерная для риторики Партии реформ, поэтому Кая Каллас, зная своих избирателей, поступила правильно, твердо оставшись на своем месте. Каллас знает, что единственное, чего не простил бы избиратель Партии реформ, это извинений, считает Пяй, по мнению которого, это также и в некоторой степени упрямство, присущее национальной психике эстонцев, ярко отображенное в выкапывании канавы персонажами романа Таммсааре «Правда и справедливость» Андресом и Пеару.