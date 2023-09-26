АНАЛИЗ ⟩ Премьер-министр Кая Каллас в своем окружении предпочитает компетентности лояльность

Почему избиратели Партии реформ продолжают доверять Кае Каллас?

Воотеле Пяй, бывший медиасоветник Партии реформ и бывший советник министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса (Социал-демократическая партия), менеджер по связям с общественностью, считает, что «Партии реформ удалось найти идеального избирателя, столь же невыразительного, как и члены партии Партия реформ».

Воотеле Пяй. Фото: Andres Raudjalg

Избиратель реформистов не хочет слышать, что он или предпочитаемая им партия неправы, он не прощает слез, извинений и колебаний, потому что избранный политик должен быть крепок. Это чем-то похоже на феномен Дональда Трампа - не с точки зрения ценностей, а именно с точки зрения сильной электоральной базы, которая прощает все ошибки и не прогибается под критикой в адрес любимой партии, а наоборот, только укрепляется. Для сравнения: избиратели соцдемов и «Ээсти 200» обладают значительно более чувствительным социальным нервом и поэтому более требовательны к этим партиям. «Это подтверждают колеблющиеся рейтинги, когда избиратели не прощают Социал-демократическую партию или «Ээсти 200» за ошибки», - сказал Пяй.

По словам Пяя, большая часть сторонников Партии реформ основывает свои политические предпочтения не на реальном социально-экономическом положении и потребностях, а на желаемом представлении о себе: однажды я стану храбрым, богатым и красивым. К этому добавляется невыразительность, характерная для риторики Партии реформ, поэтому Кая Каллас, зная своих избирателей, поступила правильно, твердо оставшись на своем месте. Каллас знает, что единственное, чего не простил бы избиратель Партии реформ, это извинений, считает Пяй, по мнению которого, это также и в некоторой степени упрямство, присущее национальной психике эстонцев, ярко отображенное в выкапывании канавы персонажами романа Таммсааре «Правда и справедливость» Андресом и Пеару.