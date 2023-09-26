Конец противоречивой традиции: в следующем году политики не смогут раздавать крышевые деньги

Крышевых денег в бюджете правительства нет, и от Рийгикогу они не поступят. Вырклаэв выразил надежду, что это сделает обсуждение по госбюджету более прозрачным и конструктивным.

Во вторник правительство утвердило госбюджет на 2024 год и стратегию государственного бюджета на следующие четыре года - объем доходов бюджета составляет 16,8 млрд евро, объем расходов - 17,7 млрд евро. По сравнению с бюджетом, принятым в 2023 году, доходы увеличатся на 7,7 процента, расходы - на 4,9 процента.

Распределение крышевых денег возникло в середине 1990-х годов. В рамках этой инициативы все члены Рийгикогу могли распределять деньги между учреждениями и объединениями, такими как школы и спортивные клубы. Часто оказывали поддержку тем учреждениям, которые находились в избирательном округе членов Рийгикогу.

Но были и другие случаи - в прошлом году Postimees писал, что член Рийгикогу хотел выделить крышевые деньги на строительство уличного освещения рядом с его дачей. После того, как его планы осветили в СМИ, он от них отказался.