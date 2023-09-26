Сводка происшествий ⟩ Избиение тещи, взятка пограничникам, заблудившийся грибник

Департамент полиции и погранохраны в сводке происшествий сообщил о гражданине Молдовы, который предложил пограничникам взятку, избиении зятем тещи, а также о мошенничестве, в ходе которого жертва лишилась 50 000 евро. Спасательный департамент, в свою очередь, сообщил о заблудившимся на Сааремаа грибнике, ДТП с участием лося, а также о загоревшимся BMW.
Насилие
23 сентября поступило сообщение, что 46-летний мужчина напал на свою сожительницу в квартире на улице Копли в Пыхья-Таллинне. Нападавший был задержан сотрудниками полиции.
23 сентября поступило сообщение, что в квартире на улице Линнанмяэ в Ласнамяэ между партнерами в ходе совместного употребления спиртных напитков возник конфликт. Когда приехала полиция, мужчина сбежал через окно.
23 сентября поступило сообщение, что в квартире на улице Кивила в Ласнамяэ 58-летний мужчина угрожал ножом своей бывшей сожительнице. Она распылила ему в лицо перцовый баллончик, и он ушел.
23 сентября поступило сообщение, что 21-летний мужчина напал на 28-летнего мужчину на бульваре Мере в Кесклинне. Пострадавший был доставлен в больницу на машине скорой помощи, а нападавший - задержан полицией.
24 сентября в квартире, расположенной на Таллиннском шоссе в Нарве, произошла ссора между женщиной и мужчиной, в ходе которой женщина ударила мужчину острым предметом. Мужчина получил ранения. Женщина была задержана полицией как подозреваемая.
24 сентября 46-летний мужчина ударил свою мать во время ссоры в квартире на улице Малева в Ахтме. Полиция задержала мужчину.
23 сентября на улице Пуру в Ахтме между близкими родственниками произошла ссора, в ходе которой 48-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения ударил свою 75-летнюю тещу. Женщина получила травмы, нападавший был задержан полицией.
Вечером 21 сентября в полицию поступило сообщение, что 61-летний пьяный мужчина ранил ножницами своего 55-летнего брата, а также ударил ими свою 60-летнюю сестру, которая пришла разнять ссору. Скорая помощь оказала первую помощь пострадавшим.
Кражи
22 сентября поступило сообщение, что ночью в Мустамяэ на Э.Вильде-теэ из рыночных прилавков были украдены деньги. В настоящее время выясняется ущерб, причиненный кражей.
24 сентября в полицию поступило сообщение, что из подъезда многоквартирного дома на улице Рийя в Тарту был украден электросамокат GBAD F3Ma. Ущерб составил 2700 евро.
23 сентября было обнаружено, что двери двух контейнеров в волости Люганузе были вскрыты и из них вывезены строительные материалы. Сумма ущерба и точные обстоятельства инцидента будут выяснены в рамках уголовного дела.
Мошенничество
25 сентября проживающей в Пыхья-Таллинне женщине позвонил назвавшийся сотрудником полиции мужчина и сказал ей о якобы замеченной попытке снять деньги с ее банковского счета на основании доверенности. Затем телефонный разговор был переключен на другого человека, который попросил женщину следовать инструкциям под предлогом прекращения незаконной деятельности. В результате мошенники получили доступ к банковским счетам женщины, откуда затем были произведены платежи на неустановленные банковские счета в Великобритании. В результате действий мошенников женщина лишилась 50 000 евро.
Безопасность на границе
В минувшие выходные на юго-восточных пунктах пропуска пограничники не пустили в Эстонию шестерых граждан Молдовы, четырех граждан Украины и одного гражданина России.
За выходные на пограничном пункте «Нарва-1» в Эстонию не были допущены 36 граждан Молдовы, пять - Украины, четыре - России, три - Израиля, два - Боливии, один - Перу, один - Колумбии, один - США и один - Великобритании.
Наиболее частыми причинами задержания были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки, или в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране. Для иностранцев был составлен запрет на въезд, и они были отправлены обратно в Россию.
23 сентября по наводке местного жителя был задержан и доставлен в отделение полиции города Вярска русскоязычный молодой человек, переехавший из России в Эстонию. Мужчина подал заявление о предоставлении международной защиты, которое было удовлетворено, и он был доставлен в Выруский арестный дом.
22 сентября пограничники проверили гражданина Молдовы, прибывшего в пункт пропуска «Нарва», и обнаружили, что иностранец нелегально находился в Шенгенской зоне 83 дня, два из которых он провел в Эстонии. За данное правонарушение он был оштрафован на 600 евро. Кроме того, ему приказали покинуть страну и запретили въезд на территорию стран Шенгенской зоны на три года. После процессуальных действий человек уехал в Россию.
22 сентября на пограничном пункте «Нарва» был проверен гражданин России, находившийся на территории Шенгенской зоны без законных оснований 61 день, три из которых он провел в Эстонии. Иностранцу было приказано покинуть страну, а также запрещен въезд в Шенгенскую зону в течение трех лет. Он также был оштрафован на 800 евро.
22 сентября в пункт пропуска «Нарва» прибыл гражданин Молдовы, который предложил пограничникам взятку, чтобы его пропустили через границу, несмотря на отсутствие медицинской страховки. Мужчина спрятал среди своих документов две купюры по 20 евро и представил их в качестве альтернативной медицинской страховки. Он был задержан по подозрению во взяточничестве и доставлен в арестный дом.
На судебном заседании 24 сентября его приговорили к одному году лишения свободы, который фактически должен считаться отбытом, если виновный в течение пяти лет совершит еще одно умышленное преступление. Кроме того, предложенная взятка была конфискована, а также мужчина должен выплатить 1047 евро в качестве судебных и процессуальных издержек. В качестве дополнительного наказания ему запретили въезд в Эстонскую Республику на пять лет. После заседания суда мужчину отвезли к границе, где осталась его машина, и вместе с машиной выслали из страны.
Пожар
22 сентября в 20:42 спасатели получили информацию, что на улице Мадара в Кристийне горят два пластиковых контейнера для мусора. Контейнеры объемом 600 литров находились всего в нескольких метрах от двери электростанции. К счастью, спасатели Лиллекюла прибыли на место происшествия в течение нескольких минут и потушили горящие контейнеры.
22 сентября в 22:24 в Центр тревоги поступило сообщение, что на А.Х. Таммсааре-теэ в Кристийне открытым пламенем загорелся внедорожник BMW. Водитель вышел из машины, и совместно с находившимися рядом людьми машину потушили ручными огнетушителями. К 22:46 спасатели Нымме полностью ликвидировали пожар и сняли клеммы с аккумулятора, чтобы предотвратить дальнейшее возгорание.
22 сентября в 14:57 в Центр тревоги поступило сообщение, что из стены жилого дома в деревне Маркса в Пярнумаа идет дым. Открытого пожара или пламени не было. Спасатели вскрыли стеновые конструкции и обнаружили, что в электропроводке начался небольшой пожар, который был потушен. Спасатели посоветовали перед включением электричества проверить систему у электрика.
Основными причинами пожаров в зданиях, связанных с электричеством, являются старые и плохо отремонтированные электрические системы, перегрузка розеток и старые электрощиты. Для обеспечения безопасности спасатели рекомендуют по возможности заменять электрооборудование, которому более десяти лет, а также время от времени очищать его от пыли и других легковоспламеняющихся загрязнений.
ДТП
22 сентября в 13:11 поступило сообщение, что на 5 километре дороги Тырва-Пикасилла в волости Тырва (Валгамаа) грузовик с прицепом, груженый скотом, съехал в кювет и перевернулся. Пожарные ликвидировали очаг возгорания и помогли животным выбраться из прицепа. Для этого пришлось вскрыть металлические конструкции. Позже спасатели помогли перегрузить скот на другой грузовик. К счастью, водитель и пассажир грузовика не получили серьезных травм.
22 сентября в 17:57 в Центр тревоги поступило сообщение, что на Ярвевана-теэ в Кесклинне произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей, в результате которого произошел разлив топлива. Прибывшие на место происшествия спасатели Нымме покрыли абсорбентом около четырех квадратных метров разлива и сняли клеммы аккумулятора с машины. Скорая помощь доставила двух человек в больницу для обследования.
22 сентября в 17:51 в Центр тревоги поступило сообщение, что на Вайда-Урге-теэ в деревне Вайдасоо волости Раэ автомобиль Škoda съехал в кювет. Водитель автомобиля самостоятельно выбрался из машины, но при этом повредил руку. Спасатели устранили опасность возгорания, а скорая помощь забрала пострадавшего для обследования.
24 сентября в 21:15 поступило сообщение о ДТП с участием лося и внедорожника в Ридакюла в волости Вильянди. В результате столкновения лось погиб. Водитель внедорожника не пострадал и вызвал эвакуатор. Спасатели тем временем помогли оттащить автомобиль на обочину.
23 сентября в 11:26 спасатели выехали на место ДТП в деревню Лооне волости Кохила (Рапламаа). Из-за столкновения двух автомобилей одна из машин задымилась, а дорога была завалена автозапчастями. Спасатели устранили угрозу возгорания автомобилей и очистили проезжую часть от последствий ДТП.
24 сентября в 7:49 спасателям поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Трансваали в Курессааре. Автомобиль, в котором находились четыре человека, врезался в столб. Спасатели устранили риск возгорания попавшего в аварию автомобиля и очистили дорогу от последствий ДТП.
Прочее
23 сентября в 14:40 в Центр тревоги поступил звонок от женщины, по словам которой она вместе с подругой пошла на Сааремаа за грибами, однако подруга пропала в лесу между Одалятси и Куреметса уже около трех часов назад. Звонившая попыталась сама найти подругу, однако безрезультатно. Полиция получила от звонившей более подробную информацию о том, откуда они заходили в лес, и начала обыскивать местность.
«К счастью у заблудившейся в лесу женщины был с собой телефон и таким образом мы могли поддерживать с ней контакт. Прочесывали лес как на квадроциклах, так и при помощи поисковой собаки, также проверяли зону поиска дроном спасателей. На помощь подоспел и вертолет летного отряда ДПП, команда которого заметила женщину в 18:30. После этого к женщине на квадроцикле подъехали полицейские и помогли ей выбраться из леса», - рассказал патрульный полицейский Курессаареского отделения полиции Рюнно Курм. По словам Курма, со здоровьем женщины было все в порядке и во врачебной помощи она не нуждалась.
По словам Рюнно Курма, идя в лес, нужно сделать три вещи: рассказать, куда идете, сделать себя заметным и взять с собой телефон. «Если это будет сделано, то с большой вероятностью мы быстро найдем человека. В поисках заблудившейся в субботу в лесу 75-летней женщины очень помогло то, что мы могли общаться с ней по телефону, а также то, что ее подруга знала местность, где женщина находилась. Кроме того, было хорошо, что женщина была в голубой куртке, которая в лесу была хорошо заметна. Так мы за несколько часов до того, как стемнело, ее и нашли», - сказал Курм.
24 сентября в 00:18 поступило сообщение, что на улице Мыйзавахе в Тарту семь человек застряли в лифте. С помощью сотрудника компании, обслуживающей лифт, двери были открыты, и люди смогли выбраться наружу.