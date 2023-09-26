Сводка происшествий ⟩ Избиение тещи, взятка пограничникам, заблудившийся грибник

По словам Рюнно Курма, идя в лес, нужно сделать три вещи: рассказать, куда идете, сделать себя заметным и взять с собой телефон. «Если это будет сделано, то с большой вероятностью мы быстро найдем человека. В поисках заблудившейся в субботу в лесу 75-летней женщины очень помогло то, что мы могли общаться с ней по телефону, а также то, что ее подруга знала местность, где женщина находилась. Кроме того, было хорошо, что женщина была в голубой куртке, которая в лесу была хорошо заметна. Так мы за несколько часов до того, как стемнело, ее и нашли», - сказал Курм.