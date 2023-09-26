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Эстонские строительные компании одна за другой банкротятся в Швеции

rus.postimees.ee
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Банкротство.Фото иллюстративное.
Банкротство.Фото иллюстративное. Фото: Meelis Meibaum/Virumaa Teataja

Экономический спад в Швеции ударил не только по местным предприятиям – целому ряду работающих на шведском рынке эстонских компаний пришлось объявить о банкротстве, пишет dv.ee.

«У нас были проблемы с клиентом», – рассказывает Каарел Лийв, менеджер и владелец компании по управлению строительными проектами O&K Products and Consulting OÜ.

Как утверждает Лийв, компания стала неплатежеспособной по вине клиента, который отказался платить по счетам, что сделало невозможным продолжение деятельности

Сегодня на шведском рынке происходит много банкротств - по словам Каарела Лийва, каждую неделю в Швеции банкротятся пять-шесть небольших компаний.

«Никто не начинает новые проекты», – отмечает Лийв, по словам которого многие проекты в Швеции приостановлены из-за высоких процентных ставок.

Читайте подробнее на dv.ee.

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