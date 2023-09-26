Россия пытается снова стать членом Совета ООН по правам человека. Каковы ее аргументы?

Как отмечает дипломатический корреспондент Би-би-си Джеймс Ландейл, эти выборы, которые состоятся в октябре, можно считать важным тестом международного авторитета Москвы.

В распоряжении Би-би-си оказалась копия документа с изложением позиции России, который она распространяет среди членов ООН с просьбой поддержать ее заявку.

В нем Россия обещает найти «адекватные решения по вопросам прав человека» и собирается приложить усилия к тому, чтобы не допустить превращения Совета в «инструмент, обслуживающий политическую волю одной группы стран», очевидно, имея в виду государства Запада.

По словам дипломатов, Россия надеется вернуть себе авторитет на международной арене после многочисленных обвинений в ее адрес в нарушении прав человека - и в Украине, и внутри страны.

Последние свидетельства этих нарушений были представлены Совету по правам человека в понедельник в докладе Комиссии по расследованию ситуации в Украине. Эрик Мозе, председатель комиссии, заявил, что в этой стране по-прежнему обнаруживаются свидетельства военных преступлений, в том числе пыток, изнасилований и нападений на гражданское население.

В опубликованном две недели назад отдельном докладе специального докладчика ООН по России Марьяны Кацаровой говорится, что ситуация с правами человека в России также «значительно ухудшилась», а тех, кто критикует вторжение в соседнюю страну, арестовывают и подвергают пыткам и жестокому обращению.