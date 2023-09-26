Вт, 26.09.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Россия пытается снова стать членом Совета ООН по правам человека. Каковы ее аргументы?

BBC News Русская служба
Facebook
Comments
BBC
Аллея флагов.
Аллея флагов. Фото: Reuters

Россия изыскивает возможности вновь войти в состав Совета ООН по правам человека, откуда она решила выйти после того, как в апреле прошлого года ее членство было приостановлено из-за вторжения в Украину. Документы, которыми располагает Би-би-си, показывают, что российские дипломаты пытаются добиться переизбрания своей страны в Совет на новый трехлетний срок.

Как отмечает дипломатический корреспондент Би-би-си Джеймс Ландейл, эти выборы, которые состоятся в октябре, можно считать важным тестом международного авторитета Москвы.

В распоряжении Би-би-си оказалась копия документа с изложением позиции России, который она распространяет среди членов ООН с просьбой поддержать ее заявку.

В нем Россия обещает найти «адекватные решения по вопросам прав человека» и собирается приложить усилия к тому, чтобы не допустить превращения Совета в «инструмент, обслуживающий политическую волю одной группы стран», очевидно, имея в виду государства Запада.

По словам дипломатов, Россия надеется вернуть себе авторитет на международной арене после многочисленных обвинений в ее адрес в нарушении прав человека - и в Украине, и внутри страны.

Последние свидетельства этих нарушений были представлены Совету по правам человека в понедельник в докладе Комиссии по расследованию ситуации в Украине. Эрик Мозе, председатель комиссии, заявил, что в этой стране по-прежнему обнаруживаются свидетельства военных преступлений, в том числе пыток, изнасилований и нападений на гражданское население.

В опубликованном две недели назад отдельном докладе специального докладчика ООН по России Марьяны Кацаровой говорится, что ситуация с правами человека в России также «значительно ухудшилась», а тех, кто критикует вторжение в соседнюю страну, арестовывают и подвергают пыткам и жестокому обращению.

Базирующийся в Женеве Совет ООН по правам человека состоит из 47 членов, каждый из которых избирается на трехлетний срок.

На очередных выборах, которые состоятся 10 октября, Россия будет конкурировать с Албанией и Болгарией за одно из двух мест в Совете, зарезервированных для стран Центральной и Восточной Европы.

В голосовании примут участие все 193 члена Генеральной ассамблеи ООН. По словам дипломатов, Россия ведет агрессивную кампанию, предлагая небогатым странам продовольствие и оружие в обмен на их голоса, поэтому ее возвращение в Совет вполне реалистично.

В распространенном в ООН документе с изложением позиции России говорится, что она хочет «содействовать развитию принципов сотрудничества и укреплению конструктивного диалога в Совете на принципах взаимоуважения в целях поиска адекватных решений по вопросам прав человека».

Основной тезис документа заключается в том, что Россия будет использовать свое членство в Совете «для предотвращения усиливающейся тенденции превращения СПЧ в инструмент, обслуживающий политическую волю одной группы стран». Москва не желает, чтобы эта группа «наказывала нелояльные правительства за их независимую внешнюю политику».

В связи с полномасштабным вторжением в Украину членство России в Совете по правам человека было приостановлено в апреле 2022 года: 93 члена Генеральной Ассамблеи ООН проголосовали «за», 24 - «против» и 55 воздержались.

После этого в Москве назвали принятую резолюцию «неправомерным и политически мотивированным шагом» и заявили, что Россия досрочно покидает Совет. Впрочем, уже тогда западные СМИ полагали, что Россия все равно попытается воздействовать на Совет, но уже через посредников.

В своем новом программном документе Москва возлагает ответственность за потерю членства на США и их союзников.

Ранее три правозащитные группы - UN Watch, Human Rights Foundation и Центр по правам человека имени Рауля Валленберга, - в своем докладе пришли к выводу, что Россия не имеет права быть членом СПЧ.

«Переизбрание России в Совет сейчас, когда ее война в Украине все еще продолжается, было бы контрпродуктивным для прав человека и дало бы понять, что в ООН не относятся серьезно к привлечению России к ответственности за ее преступления в Украине», - говорится в докладе.

Великобритания заявила, что решительно выступает против стремления России вновь войти в Совет по правам человека.

Геннадий Гатилов.
Геннадий Гатилов. Фото: Getty Images

Представитель Министерства иностранных дел Великобритании сказал: «Широко распространенные свидетельства нарушений прав человека, совершенных Россией в Украине и в отношении собственных граждан, включая те, на которые обратил внимание специальный докладчик ООН по России буквально на прошлой неделе, демонстрируют полное пренебрежение России к работе Совета».

Британский теневой министр иностранных дел Дэвид Лэмми подчеркнул, что Россия совершала злодеяния в Украине, ее лидер был обвинен Международным уголовным судом в военных преступлениях и продемонстрировал полное неуважение к Уставу ООН.

«Сама идея, что Россия может вернуться в Совет по правам человека, оскорбляет концепцию прав человека и является опасным шагом назад, который подорвет доверие к нему, - сказал он. - Правительство должно интенсивно работать со странами, которые в прошлом воздерживались от участия в Совете, чтобы доказать, что основные ценности ООН нужно сохранить».

Би-би-си обратилась за комментариями в представительство России при ООН.

BBC
Facebook
Comments

Ключевые слова

Наверх