ФОТО ⟩ В волости Саку выставлен на продажу ухоженный дом

На первом этаже построенного в 1987 году дома площадью 93,6 м2 расположены гостиная с открытой кухней, две спальни, ванная, туалет и гардеробная. Из гостиной можно выйти на террасу, залитую вечерним солнцем. Другие спальни находятся на втором этаже.