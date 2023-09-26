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ФОТО ⟩ В волости Саку выставлен на продажу ухоженный дом

rus.postimees.ee
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Фото: KV.EE

В деревне Юкснурме, Харьюмаа, продается симпатичный дом для семьи с детьми.

На первом этаже построенного в 1987 году дома площадью 93,6 м2 расположены гостиная с открытой кухней, две спальни, ванная, туалет и гардеробная. Из гостиной можно выйти на террасу, залитую вечерним солнцем. Другие спальни находятся на втором этаже. 

Фото: KV.EE

Помимо замечательного дома, на участке площадью 915 м2 расположены отдельная сауна, сарай и детская площадка. Оформление необходимых для продажи документов находится на завершающей стадии.

Фото: KV.EE

С подробностями можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE.

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