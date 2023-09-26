Центральная криминальная полиция задержала работников Enefit Green

По словам старшего комиссара Бюро по экономическим преступлениям Центральной криминальной полиции Макса-Сандера Микли, уголовное дело возбуждено на основании сообщения о преступлении от Enefit Green. «Мы подозреваем в совершении преступления руководителей среднего звена компании, рабочей задачей которых было, в том числе, проведение гостендера. В ходе производства предприятие активно сотрудничало с полицией и всячески способствовало расследованию. Хозяйственная деятельность компании должна быть честной и основанной на честной конкуренции, чего можно добиться только в том случае, если руководители предприятия приложат к этому усилия и не будут закрывать глаза на нарушения», - сказал Микли.

По словам прокурора Пыхьяской окружной прокуратуры Янно Рейнкорта, двое подозреваемых являются техническими руководителями Enefit Green AS, которые участвовали в работе комиссий по поставкам. «Согласно собранным на данный момент доказательствам, они раскрыли информацию третьей стороне до и во время тендера, что могло дать незаконное преимущество в сравнении с другими участниками. Таким образом, есть основания подозревать обоих задержанных сегодня сотрудников Enefit Green в нарушении требований гостендера с целью предоставления преимущества», - пояснил Рейнкорт.