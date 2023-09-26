Центральная криминальная полиция задержала работников Enefit Green

Центральная криминальная полиция сегодня, 26 сентября, арестовала трех человек, которые подозреваются в нарушении требований гостендера, организованного Enefit Green, и в деятельности, наносящей вред конкуренции участника тендера.
По словам старшего комиссара Бюро по экономическим преступлениям Центральной криминальной полиции Макса-Сандера Микли, уголовное дело возбуждено на основании сообщения о преступлении от Enefit Green. «Мы подозреваем в совершении преступления руководителей среднего звена компании, рабочей задачей которых было, в том числе, проведение гостендера. В ходе производства предприятие активно сотрудничало с полицией и всячески способствовало расследованию. Хозяйственная деятельность компании должна быть честной и основанной на честной конкуренции, чего можно добиться только в том случае, если руководители предприятия приложат к этому усилия и не будут закрывать глаза на нарушения», - сказал Микли.
По словам прокурора Пыхьяской окружной прокуратуры Янно Рейнкорта, двое подозреваемых являются техническими руководителями Enefit Green AS, которые участвовали в работе комиссий по поставкам. «Согласно собранным на данный момент доказательствам, они раскрыли информацию третьей стороне до и во время тендера, что могло дать незаконное преимущество в сравнении с другими участниками. Таким образом, есть основания подозревать обоих задержанных сегодня сотрудников Enefit Green в нарушении требований гостендера с целью предоставления преимущества», - пояснил Рейнкорт.
Третьего задержанного есть основания подозревать в наносящей вред конкуренции деятельности. «По предварительным данным, представитель компании, получившей подозрение, договорился с представителем другой компании о ценах тендерного предложения. При этом подозреваемый гарантировал себе как победу тендера, так и приемлемую для него цену, в результате чего цена тендера не сформировалась в условиях добросовестной конкуренции и закупщик мог понести финансовые потери. Под подозрение попали как представитель компании, так и управляемая им компания», - сказал Рейнкорт. Окружной прокурор подчеркнул, что это предварительные подозрения, которые могут измениться в ходе расследования.
За нарушение требований государственных закупок может ожидать штраф или лишение свободы на срок до одного года. Соглашение, наносящее ущерб конкуренции, наказывается штрафом или тюремным заключением на срок от одного до трех лет.
Член правления Enefit Green и руководитель отдела производства Иннар Каазик заявил, что у компании нулевая толерантность к незаконному поведению. «Мы выстроили функционирующую систему внутреннего контроля и проводим периодически обучение среди сотрудников по темам этики и риска мошенничества. Мы реагируем на все сообщения и принимаем превентивные меры по выявлению нарушений. Соблюдение законодательства и внутренних распорядков нашей компании – обязанность каждого нашего сотрудника. Честность и прозрачность являются одними из наших приоритетов при работе в Enefit Green», - подчеркнул Каазик.
Компания Enefit Green поблагодарила Департамент полиции и погранохраны за оперативную реакцию и сотрудничество. В организации работы Ируской электростанции будут внесены необходимые изменения, и ежедневная бесперебойная работа продолжится, пообещали в Eesti Energia.