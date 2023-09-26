Успех Кристин Таттар бесит шестикратного чемпиона мира

На прошлой неделе Кристин Таттар стала первой женщиной, выигравшей турнир Большого шлема по диск-гольфу. Однако это не пришлось по душе Полу Макбету, мужчине, имеющем такое же достижение. Макбет, похоже, обиделся, что эстонку назвали первой победительницей турнира Большого шлема в современном диск-гольфе.
Шестикратный чемпион мира по диск-гольфу Макбет выразил разочарование в среде X.
«Я сейчас смотрю US Open, и они делятся статистикой, где говорится «в современную эпоху». Когда это началось? У меня такое ощущение, что они просто выбрали один год, чтобы написать историю», — считает Макбет.
Однако Макбет на этом не закончил и считает, что достижение Таттар не настолько ценно, как это преподносится.
«Только что объявили, что Таттар — первая женщина-профессионал, выигравшая все этапы мейджора за один сезон. Это неправда. Она стала первой спортсменкой, выигравшей четыре турнира Major за один год, а также первый официальный турнир Большого шлема. Сказать, что она первой выиграла все мейджоры, — ложь», — написал Макбет.
В диск-гольфе, чтобы добиться Большого шлема, необходимо выиграть все его турниры за один календарный год. Таттар удалось одержать победу на Кубке чемпионов, Открытом чемпионате Европы, чемпионате мира, а также Открытом чемпионате США. Среди мужчин только Макбету удалось такое же достижение.