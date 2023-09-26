Успех Кристин Таттар бесит шестикратного чемпиона мира

Шестикратный чемпион мира по диск-гольфу Макбет выразил разочарование в среде X.

«Я сейчас смотрю US Open, и они делятся статистикой, где говорится «в современную эпоху». Когда это началось? У меня такое ощущение, что они просто выбрали один год, чтобы написать историю», — считает Макбет.

Однако Макбет на этом не закончил и считает, что достижение Таттар не настолько ценно, как это преподносится.

«Только что объявили, что Таттар — первая женщина-профессионал, выигравшая все этапы мейджора за один сезон. Это неправда. Она стала первой спортсменкой, выигравшей четыре турнира Major за один год, а также первый официальный турнир Большого шлема. Сказать, что она первой выиграла все мейджоры, — ложь», — написал Макбет.