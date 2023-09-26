Вт, 26.09.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Правительство объявило, какой суммой будет поддержана деятельность частных СМИ на русском языке

BNS PM Majandus
,
Facebook
Comments
Министр культуры Хейди Пурга.
Министр культуры Хейди Пурга. Фото: Madis Veltman

Согласно утвержденному правительством законопроекту о госбюджете на 2024 год, общий объем бюджета в сфере культуры составляет 360,2 млн евро. Увеличится общий объем выплачиваемых писателям гонораров за выдачу произведений в публичных библиотеках. Продолжится поддержка русскоязычных частных СМИ.

В бюджете 2024 года записано, что сумма выплачиваемых со стороны SA Autorihüvitusfond писателям гонораров за выдачу произведений из публичных библиотек будет увеличена на один миллион евро. Размер компенсаций зависит от того, чьи произведения больше всего берутся в библиотеках, сообщили в Минкульте.

«Компенсация за выдачу произведений - это справедливая и демократическая система, которая напрямую поддерживает самых любимых народом писателей. Увеличивая объем этой меры, мы направляем необходимый ресурс прямо к хранителям нашего печатного слова - писателям, иллюстраторам и переводчикам. Наша страна возникла из слова и опирается на слово, поэтому мы должны показать нашим авторам, что страна действительно ценит их творчество», - заявила министр культуры Хейди Пурга.

Facebook
Comments

Ключевые слова

Наверх