Согласно утвержденному правительством законопроекту о госбюджете на 2024 год, общий объем бюджета в сфере культуры составляет 360,2 млн евро. Увеличится общий объем выплачиваемых писателям гонораров за выдачу произведений в публичных библиотеках. Продолжится поддержка русскоязычных частных СМИ.
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Правительство объявило, какой суммой будет поддержана деятельность частных СМИ на русском языке
В бюджете 2024 года записано, что сумма выплачиваемых со стороны SA Autorihüvitusfond писателям гонораров за выдачу произведений из публичных библиотек будет увеличена на один миллион евро. Размер компенсаций зависит от того, чьи произведения больше всего берутся в библиотеках, сообщили в Минкульте.