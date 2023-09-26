Правительство объявило, какой суммой будет поддержана деятельность частных СМИ на русском языке

В бюджете 2024 года записано, что сумма выплачиваемых со стороны SA Autorihüvitusfond писателям гонораров за выдачу произведений из публичных библиотек будет увеличена на один миллион евро. Размер компенсаций зависит от того, чьи произведения больше всего берутся в библиотеках, сообщили в Минкульте.

«Компенсация за выдачу произведений - это справедливая и демократическая система, которая напрямую поддерживает самых любимых народом писателей. Увеличивая объем этой меры, мы направляем необходимый ресурс прямо к хранителям нашего печатного слова - писателям, иллюстраторам и переводчикам. Наша страна возникла из слова и опирается на слово, поэтому мы должны показать нашим авторам, что страна действительно ценит их творчество», - заявила министр культуры Хейди Пурга.