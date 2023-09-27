Политолог Кармо Тюйр: чтобы стать свободной, России нужно перестать существовать

Несколько лет назад бытовало мнение, что для того, чтобы пользоваться поддержкой протестно настроенных россиян, российский оппозиционер должен оставаться в России, вопреки всем рискам, потому что только так он сам однажды может стать властью. Принято считать, что именно это побудило вернуться в Россию после отравления Алексея Навального.
- Кармо, сейчас Алексей Навальный в тюрьме, Илья Яшин в тюрьме, Владимир Кара-Мурза в тюрьме, и на днях стало известно, что Кара-Мурзу сразу после этапирования в колонию Омска отправили в штрафной изолятор. Можно ли сейчас сказать, что выбор некоторых российских оппозиционеров остаться в России мог быть по сути благородным, но с практической точки зрения абсолютно неэффективным, похожим на самоубийство, и сейчас никакой возможности как-то мешать путинскому режиму, расшатывать его, у этих людей нет?
- Если бы эти люди не сидели сейчас в тюрьме, вы бы этих людей сейчас не упомянули. Им удается оставаться довольно заметными, даже находясь в тюрьме, и, возможно, то, что они сейчас в заключении, даже помогает им быть заметнее. Да, они несколько ограничены в распространении своих идей. Но в то же самое время эти люди являются своего рода символами какого-то сопротивления. И в этом смысле они из-за решеток видны даже лучше, чем кто-то виден из-за границы.
- Нередко говорится, что поскольку Навальный сейчас сидит в тюрьме, то припоминать ему какие-то не очень красивые высказывания о Крыме или Грузии не очень благородно, но есть и такие люди, кто настаивает, что если Навальный делает из тюрьмы заявления, подтверждающие его очень высокие политические амбиции, если он говорит о своей программе, то критиковать его можно. Как вам кажется, где тут верный баланс, можно ли спорить с узниками совести, или нужно подождать, когда они перестанут быть таковыми?