Политолог Кармо Тюйр: чтобы стать свободной, России нужно перестать существовать

Несколько лет назад бытовало мнение, что для того, чтобы пользоваться поддержкой протестно настроенных россиян, российский оппозиционер должен оставаться в России, вопреки всем рискам, потому что только так он сам однажды может стать властью. Принято считать, что именно это побудило вернуться в Россию после отравления Алексея Навального.

- Кармо, сейчас Алексей Навальный в тюрьме, Илья Яшин в тюрьме, Владимир Кара-Мурза в тюрьме, и на днях стало известно, что Кара-Мурзу сразу после этапирования в колонию Омска отправили в штрафной изолятор. Можно ли сейчас сказать, что выбор некоторых российских оппозиционеров остаться в России мог быть по сути благородным, но с практической точки зрения абсолютно неэффективным, похожим на самоубийство, и сейчас никакой возможности как-то мешать путинскому режиму, расшатывать его, у этих людей нет?

- Если бы эти люди не сидели сейчас в тюрьме, вы бы этих людей сейчас не упомянули. Им удается оставаться довольно заметными, даже находясь в тюрьме, и, возможно, то, что они сейчас в заключении, даже помогает им быть заметнее. Да, они несколько ограничены в распространении своих идей. Но в то же самое время эти люди являются своего рода символами какого-то сопротивления. И в этом смысле они из-за решеток видны даже лучше, чем кто-то виден из-за границы.