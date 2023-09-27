В студии политолог Кармо Тюйр: российским оппозиционерам мешает ложное чувство патриотизма?

- Одной из сомнительных черт многих российских оппонентов режима Путина оказывается их склонность к возведению в едва ли не главную проблему России коррупции. Среди российских политзаключенных есть и журналисты, которые разоблачали случаи коррупции в российской армии, но при этом не имели ничего против российской внешней политики. Может ли в война в Украине увести российских оппозиционеров от ложно понятого чувства патриотизма, и привести их к мысли, что военное поражение РФ отвечает не только интересам справедливости, но и интересам самой России, если она хочет стать свободной?

- На прошлой неделе Владимир Зеленский в ООН сказал о том, что война окончательно закончится только тогда, когда Россия будет лишена ядерного оружия. Готовы ли российские политэмигранты солидаризироваться с такими словами Зеленского? Презентация безъядерного будущего России - не более ли это важная задача сейчас для российских оппозиционеров, чем рассуждения о том, как «спасти русскую культуру от отмены»?

- Как о самой эффективной российской оппозиции все чаще говорится о российских гражданах, воюющих в Украине на стороне Украины, и об участниках вооруженного сопротивления внутри России. Действительно ли освобождение России от диктатуры в самой значительной степени приближают те люди, у кого в руках сейчас оружие? Можно ли согласиться с такой точкой зрения, что, к примеру, нынешние партизаны - именно тот пассионарный актив России, который и принесет ей свободу?