В конце этой недели Таллинн примет «Форум свободной России», антивоенную конференцию российской оппозиции в эмиграции. О том, есть ли среди российских влиятельных оппозиционеров такие, чьи цели и главные надежды связаны не только с падением режима Путина, но и с крушением империи, и есть ли у них шансы преуспеть в соответствующих планах, ведущий передачи Rus.Postimees «На кухне» в 15.30 поговорит с политологом Кармо Тюйром.
В студии политолог Кармо Тюйр: российским оппозиционерам мешает ложное чувство патриотизма?
- Одной из сомнительных черт многих российских оппонентов режима Путина оказывается их склонность к возведению в едва ли не главную проблему России коррупции. Среди российских политзаключенных есть и журналисты, которые разоблачали случаи коррупции в российской армии, но при этом не имели ничего против российской внешней политики. Может ли в война в Украине увести российских оппозиционеров от ложно понятого чувства патриотизма, и привести их к мысли, что военное поражение РФ отвечает не только интересам справедливости, но и интересам самой России, если она хочет стать свободной?
- На прошлой неделе Владимир Зеленский в ООН сказал о том, что война окончательно закончится только тогда, когда Россия будет лишена ядерного оружия. Готовы ли российские политэмигранты солидаризироваться с такими словами Зеленского? Презентация безъядерного будущего России - не более ли это важная задача сейчас для российских оппозиционеров, чем рассуждения о том, как «спасти русскую культуру от отмены»?
- Как о самой эффективной российской оппозиции все чаще говорится о российских гражданах, воюющих в Украине на стороне Украины, и об участниках вооруженного сопротивления внутри России. Действительно ли освобождение России от диктатуры в самой значительной степени приближают те люди, у кого в руках сейчас оружие? Можно ли согласиться с такой точкой зрения, что, к примеру, нынешние партизаны - именно тот пассионарный актив России, который и принесет ей свободу?
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