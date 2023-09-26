ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Лукашенко напуган слухами о запуске украинских дронов с территории Беларуси

Украина уже давно преподносит свои успешные атаки на оккупированные территории и территорию России как провалы ФСБ.

Атаки дронов в Курске

Позавчера вечером в Курской области была совершена очередная, уже третья атака беспилотников, на этот раз по военному аэродрому. Распространяется информация, что удар пришелся в штаб дислоцированной там штурмовой авиабригады и что все руководство бригады было убито или ранено, поскольку в момент попадания в штабе проходило совещание.

Александр Лукашенко подписал закон, согласно которому в будущем физическое лицо в Беларуси сможет владеть дроном только в том случае, если власти выдали на это разрешение. По сути, гражданам Беларуси запрещено использовать дроны и владеть ими. Первоначально вводится полугодовой переходный период, в течение которого все граждане должны сдать властям свои используемые дроны.

Подписанный вчера закон является следствием недавней крупной атаки беспилотников на псковский военный аэропорт. Было много предположений о том, как дронам удалось незамеченными долететь из Украины до Пскова. Глядя на карту, видно, что наиболее короткий маршрут проходит через Беларусь, и, как и ожидалось, начали распространяться версии, что Украина запустила дроны над территорией Беларуси, или что эти партизаны запустили их с территории самой Беларуси.