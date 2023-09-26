Александр Лукашенко подписал закон, согласно которому в будущем физическое лицо в Беларуси сможет владеть дроном только в том случае, если власти выдали на это разрешение. Новым законом Лукашенко хочет облегчить своим силам безопасности борьбу с партизанской деятельностью, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Лукашенко напуган слухами о запуске украинских дронов с территории Беларуси
Вчера командование Сил специальных операций Украины предоставило точные данные о потерях России в результате атак в Крыму на прошлой неделе. При нападении на военный порт Севастополя, где был уничтожен большой десантный корабль «Минск», предположительно погибли 62 морских пехотинца. Экипаж застигнутого в доке корабля уже находился на борту, так как в ближайшие дни судну предстояло выйти в море. При нападении на штаб Черноморского флота погибли 34 офицера, среди них - командующий флотом адмирал Виктор Соколов.
Штаб флота в Севастополе восстановлению уже не подлежит. Это означает утрату целого комплекса оборудования, систем связи и документов. Черноморский флот, конечно, имеет целый ряд штабов на территории России, но потребуется несколько недель, чтобы вся система снова заработала.
Россия, очевидно, пытается в ближайшие дни нанести новые ракетные удары по украинским городам, чтобы продемонстрировать свое якобы сохраняющееся доминирование в военных действиях. В российских соцсетях были предприняты попытки создать поток информации о том, будто бы командующий Черноморским флотом продолжает выполнять свои повседневные обязанности, но особых оборотов эти попытки не набрали.
Если бы украинская информация не соответствовала действительности, можно было бы ожидать, что хотя бы как минимум одну предполагаемую жертву покажут живой. Однако российские СМИ умалчивают о произошедшем, что свидетельствует о правдивости украинских сообщений. Украинские представители вчера также повторили, что информация о времени встречи в штабе была получена благодаря российским офицерам, которые сотрудничают с украинской разведкой.
Украина уже давно преподносит свои успешные атаки на оккупированные территории и территорию России как провалы ФСБ.
Атаки дронов в Курске
Позавчера вечером в Курской области была совершена очередная, уже третья атака беспилотников, на этот раз по военному аэродрому. Распространяется информация, что удар пришелся в штаб дислоцированной там штурмовой авиабригады и что все руководство бригады было убито или ранено, поскольку в момент попадания в штабе проходило совещание.
Александр Лукашенко подписал закон, согласно которому в будущем физическое лицо в Беларуси сможет владеть дроном только в том случае, если власти выдали на это разрешение. По сути, гражданам Беларуси запрещено использовать дроны и владеть ими. Первоначально вводится полугодовой переходный период, в течение которого все граждане должны сдать властям свои используемые дроны.
Подписанный вчера закон является следствием недавней крупной атаки беспилотников на псковский военный аэропорт. Было много предположений о том, как дронам удалось незамеченными долететь из Украины до Пскова. Глядя на карту, видно, что наиболее короткий маршрут проходит через Беларусь, и, как и ожидалось, начали распространяться версии, что Украина запустила дроны над территорией Беларуси, или что эти партизаны запустили их с территории самой Беларуси.
Новым законом Лукашенко хочет облегчить силам безопасности борьбу с партизанской деятельностью и тем самым снизить вероятность того, что Россия или Украина могут спровоцировать Беларусь на участие в военных действиях против ее воли.
Вскоре увидим, последует ли Россия примеру Беларуси.
Партизаны
Россия пытается сохранить стратегический баланс, продолжая наносить авиаудары по украинским городам. Вчера несколько групп иранских беспилотников были запущены из Крыма, будучи нацеленными на южные регионы Украины - Николаевскую и Одесскую области.
Поак что поступали сообщения о попаданиях в районе портов дельты Дуная. Вчера дважды объявлялась воздушная тревога из-за угрозы ракетного удара по центральной и южной Украине. Есть информация об одном взрыве в районе Кривого Рога, но о конкретных последствиях этого взрыва информации не было.
На фронтах особенно заметных изменений нет.
Вчера в Крыму снова произошло несколько взрывов. По сообщению украинских СМИ, украинское военное командование начало активизировать деятельность украинских партизан на оккупированных территориях в южной части Украины. Вчера было распространено как минимум два сообщения об организованных ими нападениях.
Поскольку наступательная активность российской армии значительно снизилась и она полностью сосредоточена на обороне, ее потери также несколько уменьшились. Число павших солдат составляет от 400 до 500 человек в день. Высоки устойчивые потери артиллерийских систем - минимум 25 единиц в сутки, а в большинство случаев существенно больше. Успешные действия Украины по подавлению артиллерийского огня становятся на фронтах все заметнее.