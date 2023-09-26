Министерство иностранных дел начало сокращать расходы: сокращено 45 должностей

«Планируя места экономии, мы исходили из того принципа, что мы должны и дальше иметь возможность успешно выполнять наши основные задачи, в том числе активно проводить внешнюю политику. Планируя места экономии, мы проанализировали все департаменты Министерства - заявил министр иностранных дел Маргус Цахкна (Ээсти 200). - Сокращение должностей затрагивает все сферы нашей деятельности, а также наши зарубежные представительства».

Генеральные консульства в Нью-Йорке и Сан-Франциско будут закрыты летом 2024 года, а экономическая дипломатия и консульские услуги, направленные на США, будут реорганизованы. При этом посольство Эстонии в Вашингтоне пополнится сотрудником консульства и дипломатом в области экономики.