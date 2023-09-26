Министерство иностранных дел начало сокращать расходы: сокращено 45 должностей

Министерство иностранных дел начало заниматься мерами жесткой экономии из-за сокращения расходов госбюджета: будут сокращены 45 должностей и реорганизована работа консульств в Нью-Йорке и Сан-Франциско.
«Планируя места экономии, мы исходили из того принципа, что мы должны и дальше иметь возможность успешно выполнять наши основные задачи, в том числе активно проводить внешнюю политику. Планируя места экономии, мы проанализировали все департаменты Министерства - заявил министр иностранных дел Маргус Цахкна (Ээсти 200). - Сокращение должностей затрагивает все сферы нашей деятельности, а также наши зарубежные представительства».
Генеральные консульства в Нью-Йорке и Сан-Франциско будут закрыты летом 2024 года, а экономическая дипломатия и консульские услуги, направленные на США, будут реорганизованы. При этом посольство Эстонии в Вашингтоне пополнится сотрудником консульства и дипломатом в области экономики.
«Чтобы обеспечить эффективность и целенаправленность нашей работы, мы пересматриваем как нашу сеть зарубежных представительств, так и предоставление консульских услуг в США. Деловая дипломатия и поддержка компаний на международных рынках остается центральным направлением работы Министерства иностранных дел, и мы ищем способы делать это более эффективно. Мы планируем расширить сеть почетных консулов Эстонии, которые предлагают консульскую помощь гражданам Эстонии, а также помогают продвигать бизнес-интересы Эстонии в США», - добавил Цахкна.