Водитель легковушки нарушил ПДД и столкнулся с грузовиком

Сегодня, 26 сентября, около 11 часов ДТП произошло на восьмом километре шоссе Мудисте-Сууре-Яани-Вяндра, то есть недалеко от Сууре-Яани в волости Пыхья-Сакала.
Автомобиль Mazda, следовавший из Выхма, врезался в грузовик Volvo, двигавшийся по главной дороге. У водителей есть права, они были трезвы и пристегнуты ремнями безопасности. Шины автомобилей соответствовали требованиям.
Медики скорой помощи осмотрели водителей, госпитализация никому не потребовалась. Водитель Mazda признал себя виновным. Водители, попавшие в ДТП, обратятся в страховую компанию.