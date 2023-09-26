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Водитель легковушки нарушил ПДД и столкнулся с грузовиком

rus.postimees.ee
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Попавшая в ДТП Mazda.
Попавшая в ДТП Mazda. Фото: Kenno Soo

Сегодня, 26 сентября, около 11 часов ДТП произошло на восьмом километре шоссе Мудисте-Сууре-Яани-Вяндра, то есть недалеко от Сууре-Яани в волости Пыхья-Сакала.

Автомобиль Mazda, следовавший из Выхма, врезался в грузовик Volvo, двигавшийся по главной дороге. У водителей есть права, они были трезвы и пристегнуты ремнями безопасности. Шины автомобилей соответствовали требованиям.

Медики скорой помощи осмотрели водителей, госпитализация никому не потребовалась. Водитель Mazda признал себя виновным. Водители, попавшие в ДТП, обратятся в страховую компанию.

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