Кладбище домашних животных: как легально захоронить своего питомца в Нарве и нужно ли это делать?

Недавно в СМИ появилась информация о нелегальном кладбище домашних животных, расположенном напротив Риигикюла в Нарва-Йыэсуу. Некоторые местные жители близлежащего дачного кооператива “Энергетик-2” уверены, что кладбище, находящееся так близко к жилой территории и источнику воды - это неразумно и опасно. Но при изучении вопроса оказалось, что похоронить питомца в Нарве легально не так уж просто.
Кладбище появилось само собой на частной территории. На данный момент на нем находится около сотни захоронений. Выглядит кладбище домашних животных довольно аккуратно: все могилки ухожены, имеют оградки, игрушки, некоторые - кресты и маленькие памятники любимым пушистикам, где-то даже горят свечи. Видно, что многие бывшие хозяева не забывают о местах захоронений четвероногих друзей.
Однако, сам факт того, что кладбище расположено вблизи от дачных участков, нравится далеко не всем. По словам Галины, жительницы садов «Энергетик-2», главная проблема в том, что могилы находятся близко от источника питьевой воды. Также по весне дикие лесные животные иногда раскапывают могилы, из-за чего рядом можно найти косточки домашних питомцев.
«Сейчас, летом, конечно ни костей не найдете, ни шкур, но вот весной этого всего хватает. И для воды это нехорошо, слишком близко родник находится к могилам», - делится переживаниями Галина. Она уверена: могилы - не лучшее соседство для питьевой воды. И хотя сейчас пробы воды показывают нормальные результаты, а вода в кипяченом виде пригодна для питья, нет гарантии, что так будет оставаться и дальше.
Проблема несанкционированных захоронений и в том, что в районе Нарвы и Нарва-Йыэсуу нет официальных кладбищ, предназначенных для домашних животных. Ближайшее находится в Раквере.
«Проблема захоронения животных в Нарве всегда стояла остро. Сделать официальное кладбище животных довольно трудно потому, что это связано с разрешением Департамента защиты окружающей среды», - прокомментировала Екатерина Платонова, депутат фракции Narva, защитница животных, которая также входит в НКО Narva Hüljatud Loomad («Нарвские брошенные животные»).
Платонова надеется, что в сотрудничестве с Нарва-Йыэсуу городу удастся найти решение. «Это наша общая проблема, решение которой является довольно затратным», - добавила Екатерина.
Однако по словам мэра Нарва-Йыэсуу Максима Ильина, официальных предложений о строительстве совместного кладбища от города Нарвы пока не поступало, только неофициальные.
«Мы знаем про проблему с кладбищем у "Энергетик-2", но там захоронены животные жителей Нарвы. Мы считаем, что в Нарве есть достаточно ресурсов и возможностей создать соответствующий регламент и найти подходящий для кладбища животных муниципальный участок. Мы же занимаемся более традиционным кладбищем - кладбищем для людей, поэтому исключено, что мы будем строить совместное кладбище для животных с Нарвой», - прокомментировал Ильин.
Платонова отметила, что с декабря 2022 года на базе нарвского приюта есть возможность кремации, в том числе и индивидуальной. И это правда - при желании питомца можно будет кремировать в частной ветклинике Linnafauna, у которой заключен договор с Таллиннским крематорием для животных. Кремация есть общая и индивидуальная, ее цена зависит от веса животного. Другой способ легально захоронить животное - это похоронить его на собственном участке, но такая роскошь доступна не всем.
Rus.Postimees обратился к городу с вопросом о том, почему в Нарве нет легального места для захоронений животных, но к моменту публикации статьи ответа не получил.
По мнению психолога Валентины Филимоновой, в Эстонии захоронение животных может быть популярнее кремации в силу нашей культуры. «Если, допустим, в Индии умерших сжигают, у нас их закапывают в землю. То же самое и с животными. Также захоронение зачастую связано с психологической особенностью людей, которая обоснована переносом чувств на животных. Но захоронение - не ответ на эту психотравму для таких людей», - уверена Валентина.
«Тенденция заботиться о животных больше, чем о людях - это не есть норма. Переживать смерть питомца слишком глубоко - это неестественно. Для меня странно, если будет существовать кладбище хомячков, попугайчиков, и люди пойдут туда своих питомцев оплакивать. Это психотравма, из которой человека надо выводить», - добавила Филимонова.
Rus.Postimees также провел небольшой опрос и выяснил, как люди относятся к захоронению домашних животных на кладбище.
«С незапамятных времен было такое, что кошек и собак хоронили, как людей. Многие из них тогда были божественными животными. В наше время собаки служат обществу, и я считаю, что они по праву могут рассчитывать на наше уважение в виде почестей: похорон и захоронения в определенном месте. Это я говорю о собаках, которые работают в полиции, таможне, поводыри. А когда хоронят попугая или хомячка, делают ему могилу и несут цветы, я этого не понимаю. Это чудачество, наверное», - считает Степан.
«Мне кажется, что людьми, которые хоронят с человеческими почестями своих домашних животных, движет любовь и боль. Я считаю, что право каждого человека - самовыражаться, как ему хочется, если это не затрагивает интересы и безопасность других. Хочет - пусть делает могилку, если это никому не мешает. Лично я к этому отношусь с пониманием, но сам факт очеловечивания животного мне кажется странным и неуместным», - говорит Олег.
Ирина, напротив, уверена, что нужны кладбища для домашних любимцев. «Это наши детки. У меня две кошечки, три собачки, и они все такие милые, все заслуживают любви и внимания. Так, когда они умрут, что же, выкидывать их на помойку? Пусть будут могилки у них. Может я не смогу часто бывать у них, прибирать, украшать, но буду знать, что они лежат с честью и есть место, куда могу прийти к моим маленьким деткам и вспомнить о них. Места памяти для кошечек, кроликов, собачек у нас должны быть», - уверена она.
«Кто очень сильно любит своих животных, тот должен иметь место, куда его можно пристроить после смерти. Я понимаю их чувства, но не поддерживаю беспорядок в этом серьезном вопросе. Сейчас то тут, то там встречаются несанкционированные могилки кошек и собак. Иногда в парках, иногда на берегу моря, а иногда во дворах, где играют дети. Это безобразие, которое должно прекратиться. Такие могилы представляют собой потенциальную заразную опасность и для детей, и для живых наших питомцев. Около каждого человеческого кладбища должно быть место для животного мира. Тогда порядок можно навести», - поделилась мнением Елена.
Другая Ирина считает, что хоронить животное, как человека - это не просто глупо, это большой грех. «Я верующая и знаю, что животное не имеет человеческой души, оно просто угасает и уходит от нас. Почитать домашнее животное как человека, обладающего бессмертной душой, созданного по образу и подобию Бога, величайшее заблуждение с языческим уклоном, мне кажется. Это ненормальное поведение - очеловечивать домашних животных. Если этим занимается взрослый человек, что-то у него нарушено. И, конечно, недопустимо открывать целые кладбища с могилами и памятниками для собак и кошек. Это чудовищно», - прокомментировала Ирина.
Как бы то ни было, если у людей есть потребность в захоронении своих любимых животных, местные самоуправления могли бы эту возможность обеспечить. Таким образом, нелегальные захоронения перестали бы беспокоить жителей, а у хозяев домашних питомце появилось бы место, где можно без каких-либо проблем попрощаться со своими любимыми животным так, как они считают нужным.