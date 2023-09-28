Кладбище домашних животных: как легально захоронить своего питомца в Нарве и нужно ли это делать?

Ирина. Фото: Postimees

Ирина, напротив, уверена, что нужны кладбища для домашних любимцев. «Это наши детки. У меня две кошечки, три собачки, и они все такие милые, все заслуживают любви и внимания. Так, когда они умрут, что же, выкидывать их на помойку? Пусть будут могилки у них. Может я не смогу часто бывать у них, прибирать, украшать, но буду знать, что они лежат с честью и есть место, куда могу прийти к моим маленьким деткам и вспомнить о них. Места памяти для кошечек, кроликов, собачек у нас должны быть», - уверена она.

Елена. Фото: Postimees

«Кто очень сильно любит своих животных, тот должен иметь место, куда его можно пристроить после смерти. Я понимаю их чувства, но не поддерживаю беспорядок в этом серьезном вопросе. Сейчас то тут, то там встречаются несанкционированные могилки кошек и собак. Иногда в парках, иногда на берегу моря, а иногда во дворах, где играют дети. Это безобразие, которое должно прекратиться. Такие могилы представляют собой потенциальную заразную опасность и для детей, и для живых наших питомцев. Около каждого человеческого кладбища должно быть место для животного мира. Тогда порядок можно навести», - поделилась мнением Елена.

Ирина. Фото: Postimees

Другая Ирина считает, что хоронить животное, как человека - это не просто глупо, это большой грех. «Я верующая и знаю, что животное не имеет человеческой души, оно просто угасает и уходит от нас. Почитать домашнее животное как человека, обладающего бессмертной душой, созданного по образу и подобию Бога, величайшее заблуждение с языческим уклоном, мне кажется. Это ненормальное поведение - очеловечивать домашних животных. Если этим занимается взрослый человек, что-то у него нарушено. И, конечно, недопустимо открывать целые кладбища с могилами и памятниками для собак и кошек. Это чудовищно», - прокомментировала Ирина.