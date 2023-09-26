Тартусцы первыми среди жителей Эстонии смогут прокатиться на водородном автобусе

Речь идет о тест-драйвах, в которых пассажиры смогут принять участие бесплатно. Помимо всего прочего, ставится цель познакомить тартусцев с возможными новыми будущими решениями в городском транспорте.

Водородный автобус будет курсировать по обычному расписанию на маршруте №25, то есть между железнодорожным вокзалом, автобусным вокзалом и Эстонским национальным музеем.

По словам вице-мэра Тарту Раймонда Тамме, общественный транспорт хотят сделать максимально экологичным, поэтому тестируются различные инновационные решения, позволяющие двигаться в нужном направлении. «Тарту - один из немногих городов Европы, где вся система общественного транспорта переведена на возобновляемое топливо. В будущем зеленый водород станет очень чистым местным топливом, при использовании которого в качестве топлива для автобусов будет выделяться чистая вода», - уточнил он.

Согласно действующему договору, автобусы, работающие на биогазе, будут обслуживать городские маршруты Тарту до июня 2029 года. Вопрос о том, какое топливо будет использоваться в автобусах после этого срока, пока остается открытым, но в качестве одного из возможных вариантов рассматривается водород.

По словам Рамзеса Рийве, регионального менеджера в Южной Эстонии компании Go Bus, обслуживающей городские линии Тарту, появление первого водородного автобуса является историческим событием для всего общественного транспорта Эстонии, поскольку такие автобусы никогда раньше не ездили по эстонским дорогам и не обслуживали пассажиров. «За этим важным шагом стоят совместные усилия и серьезная подготовительная работа всех партнеров. Приглашаем всех познакомиться и испытать первую поездку на водородном автобусе в Тарту. После этого мы передадим тест-драйвовую эстафету Таллинну на следующие три дня», - добавил Рийве.

Занимающаяся производством промышленных газов компания Elme Messer Gaas, которая участвует в проекте, также согласна с тем, что у водорода большое будущее. «Демозаезды водородного автобуса Caetano в городах Эстонии показывают нам, что использование технологии зеленого водорода в общественном транспорте требует комплексного решения, начиная с производства зеленого водорода и заканчивая созданием соответствующей инфраструктуры».