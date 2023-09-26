«Глава Чечни создал серьезную проблему Путину»: российские власти отказываются комментировать видео, где сын Кадырова избивает человека

При этом Москалькова не сообщила ни о каких действиях, которые она как омбудсмен собирается предпринять после публикации Кадыровым видео с избиением.

Заявление «по сообщениям в СМИ» в правоохранительные органы (она не уточнила в какие) обещала написать телеведущая Ксения Собчак после своего вчерашнего разговора с Рамзаном Кадыровым.

В своем телеграм-канале она сообщила, что глава Чечни сам позвонил ей по видеосвязи в понедельник вечером. По словам Собчак, Кадыров рассказал, что вместе с сыном и охранником посещал Журавеля «в СИЗО». Кадыров утверждает, что «ничего ему не делал», так как «законопослушный гражданин». «Но потом я ушел из кабинета, а Адам там остался, я этого не заметил. Он у меня вообще сам себе на уме. Потом услышал крики, послал охранника своего разнимать их», - пересказывает слова главы Чечни телеведущая. При этом остается неясным, кто в таком случае снимает избиение на видео.

Собчак утверждает, что Кадыров сам предложил ей сегодня написать заявление (видимо, имеется в виду в правоохранительные органы), выйти на пикет и пообещал, что ей за это «ничего не будет».