ФОТО ⟩ Стал известен обладатель титула «Фермер года-2023»

«Стоит отметить, что цель Айри - разводить мясной скот таким образом, чтобы окружающая среда не истощалась, а вместо этого обогащалась почва и лучше сохранялись пастбища», - сказала Меэли Линдсаар, член жюри и руководитель пищевого сектора Эстонской сельскохозяйственно-торговой палаты. «Айри также активно участвует в различных проектах и сотрудничает с научными учреждениями для получения наилучших результатов в животноводстве и для поиска устойчивых подходов к использованию пастбищ», - добавила Линдсаар.

Кюльвет является одним из основателей и руководителей неправительственной организации Liivima Lihaveise, а также разработчиком первого национального плана качества пастбищного скота. Животноводы, работающие в этой области, характеризуют Кюльвет как энтузиастку и пропагандистку мясного скотоводства. В марте прошлого года Кюльвет также получила от Фонда развития сельской жизни звание лучшего мясного скотовода.

Принимая поздравления, Кюльвет сказала, что она рада, что с каждым годом результаты хутора Пуутса становятся лучше, чем в предыдущем году: «Богатство видов на наших лугах, связанных с животноводством, заставляет нас чувствовать себя хорошо и дает нам сигнал о том, что мы на правильном пути».

Президент Алар Карис заявил на церемонии чествования, что нынешние времена нелегкие. «Обстоятельства сложные, я призываю вас покупать эстонские пищевые продукты, и это не протекционизм. Мы по-прежнему можем поддерживать эстонских фермеров, покупая эстонские продукты питания. К сожалению, покупательская способность снизилась по сравнению с прошлыми временами, и поэтому людям приходится делать трудный выбор. Эстонского фермера нельзя винить в таком повышении цен, поскольку цены на энергоносители и другие факторы производства резко выросли и, в свою очередь, повлияли на производство продуктов питания. Благодарю фермеров за то, что они продолжают снабжать нас вкусной и качественной едой», - сказал Карис.

Председатель совета Эстонской сельскохозяйственно-торговой палаты Сивар Ирваль в заключительном слове на конференции «Агросектор в меняющихся условиях» сказал, что он рад видеть, что сельское хозяйство Эстонии находится в надежных руках. «Для эстонских фермеров большая честь, что президент страны вручил сегодня награду», - поблагодарил он президента.