Установил камеру и дежурил у дома: жительницу Эстонии несколько лет преследовал бывший любовник

32-летнего Оливера не устраивал разрыв отношений, произошедший осенью-зимой 2021 года, и он постоянно искал контакта с Лийной (имя изменено). Так продолжалось два года, после чего дело было передано на рассмотрение в суд. В решении суда говорится, что Оливер активно вмешивался в частную жизнь Лийны против ее воли. Следил за бывшей любовницей и своим поведением вызывал тревогу и испуг. Несмотря на то, что Лийна несколько раз просила прекратить общение, Оливер продолжал вести себя неприемлемо. Так что же именно он делал?