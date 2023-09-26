Вопреки требованиям РФ: Эстония не собирается снимать свою кандидатуру на пост председателя ОБСЕ

По словам Цахкна, главная цель ОБСЕ - поддержка Украины в развернутой Россией полномасштабной военной агрессии. «Россия, нарушив базовые принципы и обязательства ОБСЕ, существенно повредила работоспособности организации и погрузила ОБСЕ в крупнейший в ее истории кризис. Сейчас мы находимся в ситуации, где у организации отсутствует председатель на следующий год, уже второй год подряд не утверждался бюджет и вскоре истечет срок действия мандатов генсека и глав независимых институт ОБСЕ», - сказал Цахкна.

«В этих условиях мы должны продемонстрировать, что мы можем действовать творчески и находить решения, которые не повредят будущему или базовым принципам ОБСЕ и позволят ОБСЕ продолжать ее важную работу», - сказал он.