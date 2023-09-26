Вопреки требованиям РФ: Эстония не собирается снимать свою кандидатуру на пост председателя ОБСЕ

Глава МИД Маргус Цахкна сказал во вторник, участвуя по видеосвязи во внеочередном заседании постоянного совета ОБСЕ, что Эстония не снимет свою кандидатуру в председатели ОБСЕ на 2024 год.
По словам Цахкна, главная цель ОБСЕ - поддержка Украины в развернутой Россией полномасштабной военной агрессии. «Россия, нарушив базовые принципы и обязательства ОБСЕ, существенно повредила работоспособности организации и погрузила ОБСЕ в крупнейший в ее истории кризис. Сейчас мы находимся в ситуации, где у организации отсутствует председатель на следующий год, уже второй год подряд не утверждался бюджет и вскоре истечет срок действия мандатов генсека и глав независимых институт ОБСЕ», - сказал Цахкна.
«В этих условиях мы должны продемонстрировать, что мы можем действовать творчески и находить решения, которые не повредят будущему или базовым принципам ОБСЕ и позволят ОБСЕ продолжать ее важную работу», - сказал он.
Министр также подчеркнул также, что Эстония - единственный кандидат в председатели ОБСЕ на 2024 год и не снимет свою кандидатуру. «Мы считаем важными базовые принципы ОБСЕ и не пойдем на компромиссы за их счет. Эстония полностью готова продолжать работу ОБСЕ как уникальной платформы для диалога», - заверил Цахкна.